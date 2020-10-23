Выплывайте сами: бизнесу не стоит ждать господдержки при второй волне коронавируса

Такие весенние меры помощи, как зарплатные субсидии, отсрочка по уплате налогов и беспроцентные кредиты, на этот раз не планируются. Главной поддержкой станет сама возможность работать.

Правительство не намерено вводить в России новые жесткие ограничения на работу экономики, но вместе с тем не намерено помогать малому и среднему бизнесу финансово. Это следует из выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова на мероприятии «Опоры России», пишет «Коммерсантъ». МСБ будут помогать в рамках уже существующего национального плана восстановления экономики, к примеру, с помощью дерегулирования и расширению льготного кредитования.

Таких финансовых мер поддержки, на которые государство пошло весной: зарплатные субсидии, льготы и отсрочки по налогам, списание части арендных платежей — ждать не стоит. Как пишет газета, «своеобразной мерой поддержки от властей этой осенью станет сама возможность компаний продолжать работу». При этом и здесь ситуация во многом зависит от самого бизнеса и способности соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, сказал г-н Белоусов. С ним согласился и глава «Опоры России» Александр Калинин:

Хотя власти не планируют общего локдауна, в ряде регионов в ответ на рост заболеваемости вводятся точечные ограничения, причем в наиболее критических сферах — торговли и услуг. В них и сосредоточен малый бизнес, поэтому мы в первую очередь заинтересованы в соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

Ранее Международный валютный фонд и Всемирный банк указали, что всеобщая финансовая поддержка МСП нецелесообразна: при таком подходе средства получают те, кто не нуждается в помощи. Поэтому зарубежные эксперты советуют сосредоточиться на поддержке перспективных компаний на этапе восстановления экономики. Кроме того, в следующем году кабмин готовится запустить цифровой реестр получателей господдержки, с помощью которого проанализируют ее объем и эффективность.

О том, что ждать финансовой помощи от государства бизнесу не стоит, еще в начале октября говорил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Весной такие меры принимались на фоне остановки экономики, тогда как сейчас все отрасли работают, напоминал он. Сам Путин накануне согласился с просьбой крупного бизнеса не вводить жесткие карантинные меры, так как более целесообразны точечные ограничения, а в случае повторения весенних ограничений существенная часть малых и средних компаний просто не выживет.