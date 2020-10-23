«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей

К 2023 г. в Екатеринбурге построят «Губернаторский лицей», на базе которого возникнет культурно-образовательный кластер. Это первый подобный проект на Урале. Губернатор обещает, что не последний.

Девелопер «Форум-групп» построит в Екатеринбурге образовательный центр совершенно нового типа. Расположится он в микрорайоне «Солнечный» и станет точкой притяжения для жителей всех возрастов. Проект «Губернаторского лицея» презентовали накануне на Форуме 100+. Подробности — на DK.RU.

«Я абсолютно, полностью поддерживаю эту историю», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, открывая сессию «Современная школа — пространство для развития», и пояснил, что проект «Форум-групп» полностью соответствует формату строительства образовательных кластеров в Свердловской области, которую сейчас разрабатывают чиновники.

Он рассказал, что прежде чем сформулировать концепцию современных образовательных центров, которые должны появиться на Урале, его команда посетила множество школ в разных городах Финляндии, Германии, Голландии.

Сегодня школа — это не просто дом для детей. Это должен быть центр для всех поколений людей, живущих рядом. Это возможность заниматься спортом на мощностях образовательного центра, проводить больше времени с детьми, посещать молодежные и библио-центры, и, конечно, это совершенно новые подходы к организации внутришкольного и околошкольного пространства. Другими словами, школа — это не просто храм образования детей, это центр развития целого микрорайона, а в маленьких городах — и центр развития городов. Именно из этого подхода мы выработали формат строительства новых образовательных центров.

Идея построить лицей в «Солнечном» именно в таком виде принадлежала губернатору, подтвердил Сергей Мямин, член Совета директоров «Форум-групп». По его словам, для любого девелопера сегодня главное — не удобная планировка квартир, а комфортная среда, в которой человек живет, то есть ответственность строителей выходит далеко за внешний периметр дома.

Зачем это нужно девелоперу? Если ответить просто, то чтобы успешно продавать и получать прибыль. Но когда есть прибыль, мы можем инвестировать в создание такого продукта, который люди действительно хотят купить. Не просто квартиры, а комфортные интересные пространства, площадки для взаимодействия жителей.

А современная, уютная школа — это самое главное, что привлекает внимание к району, уверен Сергей Мямин.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, рассказали в «Форум-групп». И это позволяет совершенно по-новому налаживать взаимодействие всех участников процесса, делая его выгодным как для бизнеса, так и для власти.

Как обычно идет процесс создания школы? На каждом этапе участники фактически работают последовательно, один за другим. А мы еще до начала проектирования, на берегу, создали экспертную команду, куда вошли все ключевые игроки всех жизненных циклов реализации проекта: девелопер, бюджетный заказчик, технический заказчик, генподрядчик и самое главное — педагоги. И всей командой разработали не просто техническое задание, а педагогическую концепцию, архитектурно-инженерную концепцию и видение будущей эксплуатации объекта. И только после этого приступили к проектированию. Для обычного бюджетного процесса это сложно, а с девелопером — получается.

В итоге весь квартал трансформировался в многофункциональный кластер. Здесь предусмотрены не только школьные классы, но и комьюнити-зоны, творческие мастерские, спортивный блок с доступом для всех желающих, детский технопарк «Кванториум», медиацентр. В пространстве медиацентра: зона чтения, зона проведения мероприятий, детское пространство, центр общественного доступа к госуслугам, коворкинг, театральная студия, студия декоративно-прикладного искусства. Медиацентр будет работать для жителей и гостей района в будни и выходные дни.

Но самое главное, подчеркивает Сергей Мямин, это создание на базе лицея учебного центра для школьных команд с внедрением актуальных педагогических технологий.

Если не будет современных, открытых педагогов — не будет развития детей, и построенные красивые стены не помогут, — сказал он.

Евгений Куйвашев согласился, что возможность подготовки кадров — одно из важнейших отличий будущего лицея:

Для развития экономики и вообще любой территории главное — это люди. Чем больше мы подготовим компетентных, грамотных, любознательных людей на уровне школы, тем потом легче будет готовить из них высококлассных специалистов.

Заранее заложенная возможность трансформации дает возможность использовать площади лицея как для групповой, так и для индивидуальной занятости

Детский технопарк «Кванториум» позволит обеспечить внеучебную деятельность детей

В центре предусмотрены современные рекреационные пространства, в которых можно также организовать учебный процесс

В помещения медиацентра, спортивного центра и т.д. будет обеспечен доступ как днем, во время учебного процесса, так и вечером и в выходные дни

Напомним, в 2020 г. в «Солнечном» открылась школа «Созвездие», где «Форум-групп» уже реализовал принцип мультиформатного пространства: там организованы не только учебные классы, но и проводятся встречи жителей района, работают центры допобразования для людей разного возраста.

Фото: 3-D рендеры проекта «Губернаторский лицей»