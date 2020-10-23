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«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей

Евгений Куйвашев, Сергей Мямин
Евгений Куйвашев, Сергей Мямин. Иллюстрация: Форум-Групп

К 2023 г. в Екатеринбурге построят «Губернаторский лицей», на базе которого возникнет культурно-образовательный кластер. Это первый подобный проект на Урале. Губернатор обещает, что не последний.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ШКОЛА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Девелопер «Форум-групп» построит в Екатеринбурге образовательный центр совершенно нового типа. Расположится он в микрорайоне «Солнечный» и станет точкой притяжения для жителей всех возрастов. Проект «Губернаторского лицея» презентовали накануне на Форуме 100+. Подробности — на DK.RU.

«Я абсолютно, полностью поддерживаю эту историю», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, открывая сессию «Современная школа — пространство для развития», и пояснил, что проект «Форум-групп» полностью соответствует формату строительства образовательных кластеров в Свердловской области, которую сейчас разрабатывают чиновники.

Он рассказал, что прежде чем сформулировать концепцию современных образовательных центров, которые должны появиться на Урале, его команда посетила множество школ в разных городах Финляндии, Германии, Голландии.

Сегодня школа — это не просто дом для детей. Это должен быть центр для всех поколений людей, живущих рядом. Это возможность заниматься спортом на мощностях образовательного центра, проводить больше времени с детьми, посещать молодежные и библио-центры, и, конечно, это совершенно новые подходы к организации внутришкольного и околошкольного пространства. Другими словами, школа — это не просто храм образования детей, это центр развития целого микрорайона, а в маленьких городах — и центр развития городов. Именно из этого подхода мы выработали формат строительства новых образовательных центров.

Идея построить лицей в «Солнечном» именно в таком виде принадлежала губернатору, подтвердил Сергей Мямин, член Совета директоров «Форум-групп». По его словам, для любого девелопера сегодня главное — не удобная планировка квартир, а комфортная среда, в которой человек живет, то есть ответственность строителей выходит далеко за внешний периметр дома.   

Зачем это нужно девелоперу? Если ответить просто, то чтобы успешно продавать и получать прибыль. Но когда есть прибыль, мы можем инвестировать в создание такого продукта, который люди действительно хотят купить. Не просто квартиры, а комфортные интересные пространства, площадки для взаимодействия жителей.

А современная, уютная школа — это самое главное, что привлекает внимание к району, уверен Сергей Мямин.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, рассказали в «Форум-групп». И это позволяет совершенно по-новому налаживать взаимодействие всех участников процесса, делая его выгодным как для бизнеса, так и для власти.

Как обычно идет процесс создания школы? На каждом этапе участники фактически работают последовательно, один за другим. А мы еще до начала проектирования, на берегу, создали экспертную команду, куда вошли все ключевые игроки всех жизненных циклов реализации проекта: девелопер, бюджетный заказчик, технический заказчик, генподрядчик и самое главное — педагоги. И всей командой разработали не просто техническое задание, а педагогическую концепцию, архитектурно-инженерную концепцию и видение будущей эксплуатации объекта. И только после этого приступили к проектированию. Для обычного бюджетного процесса это сложно, а с девелопером — получается.

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 1

В итоге весь квартал трансформировался в многофункциональный кластер. Здесь предусмотрены не только школьные классы, но и комьюнити-зоны, творческие мастерские, спортивный блок с доступом для всех желающих, детский технопарк «Кванториум», медиацентр. В пространстве медиацентра: зона чтения, зона проведения мероприятий, детское пространство, центр общественного доступа к госуслугам, коворкинг, театральная студия, студия декоративно-прикладного искусства. Медиацентр будет работать для жителей и гостей района в будни и выходные дни.

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 2

Но самое главное, подчеркивает Сергей Мямин, это создание на базе лицея учебного центра для школьных команд с внедрением актуальных педагогических технологий.

Если не будет современных, открытых педагогов — не будет развития детей, и построенные красивые стены не помогут, — сказал он.

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 3

Евгений Куйвашев согласился, что возможность подготовки кадров — одно из важнейших отличий будущего лицея:

Для развития экономики и вообще любой территории главное — это люди. Чем больше мы подготовим компетентных, грамотных, любознательных людей на уровне школы, тем потом легче будет готовить из них высококлассных специалистов.

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 4

Заранее заложенная возможность трансформации дает возможность использовать площади лицея как для групповой, так и для индивидуальной занятости

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 5

Детский технопарк «Кванториум» позволит обеспечить внеучебную деятельность детей

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 6

В центре предусмотрены современные рекреационные пространства, в которых можно также организовать учебный процесс

«Это не просто дом для детей». Новый лицей в «Солнечном» объединит все поколения жителей 7

В помещения медиацентра, спортивного центра и т.д. будет обеспечен доступ как днем, во время учебного процесса, так и вечером и в выходные дни

Напомним, в 2020 г. в «Солнечном» открылась школа «Созвездие», где «Форум-групп» уже реализовал принцип мультиформатного пространства: там организованы не только учебные классы, но и проводятся встречи жителей района, работают центры допобразования для людей разного возраста.

Фото: 3-D рендеры проекта «Губернаторский лицей»

Автор: Ольга Селезнева
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