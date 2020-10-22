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Улучшить работу мозга реально в любом возрасте. Он меняется словно живое существо

Улучшить работу мозга реально в любом возрасте. Он меняется словно живое существо
Иллюстрация: pixabay.com

После тяжелых травм скорее восстанавливается тот мозг, который активно работал до несчастья. Да, у умных людей в данной ситуации больше шансов выжить. Как тренировать мозг?

#ЛАЙФХАКИ

Известный нейрохирург, академик, доктор медицинских наук Арнольд Смеянович за свою многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге. Вот что он говорит о том, почему у одних людей мозг стареет быстрее, чем у других:

«У многих мозг гораздо чаще «ржавеет», чем изнашивается. Процентов на сорок просто отдыхает. Люди живут, как сказочный Емеля на печи, ждут, что все само появится, не тренируют память, не развивают интеллект. А потом удивляются, что элементарного вспомнить не могут… Мозг нуждается в тренинге, в знаниях, чтении, созерцании красоты, восстановлении в своем сознании высшего понимания смысла жизни. Не позволяйте мозгу лениться, иначе он будет дряхлеть».

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В книге «Пластичность мозга» доктора медицины, научного сотрудника Центра психоаналитического обучения и исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке и факультета психиатрии Университета Торонто Нормана Дойджа сказано:

— Мозг активно меняется и развивается с каждой новой задачей и адаптируется к тем условиям, которые предлагает внешняя среда. Ученые назвали это важнейшее свойство нейропластичностью, она присуща нашему мозгу на протяжении всей жизни человека.

Нежелание заниматься интенсивным обучением ведет к снижению пластичности мозга и, как следствие, истощению его систем.

Ученые уверены, что улучшить работу мозга можно в любом возрасте. Но тренировать его нужно правильно: постоянно учиться чему-то новому, тому, что требует усилий и повышенной концентрации.

Наш мозг — это не бездушный сосуд, который мы наполняем. Он, скорее, похож на живое существо, способное расти и меняться благодаря правильному питанию и тренировкам. 

Еще один важный аргумент в пользу интенсивного обучения привел американский ученый Джордан Графман, глава отделения когнитивной неврологии Национального института неврологических заболеваний и инсульта. Он изучал вопрос, как уровень IQ до повреждения мозга влияет на его выздоровление. Оказалось, что по уровню интеллекта можно прогнозировать, как быстро и хорошо будет восстанавливаться мозг. Причем размер и расположение раны значения не имеют.

Обладание более высокими когнитивными способностями — «лишним» интеллектом — помогало мозгу лучше компенсировать тяжелую травму.

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Автор: Александра Клименко
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