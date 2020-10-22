Улучшить работу мозга реально в любом возрасте. Он меняется словно живое существо

После тяжелых травм скорее восстанавливается тот мозг, который активно работал до несчастья. Да, у умных людей в данной ситуации больше шансов выжить. Как тренировать мозг?

Известный нейрохирург, академик, доктор медицинских наук Арнольд Смеянович за свою многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге. Вот что он говорит о том, почему у одних людей мозг стареет быстрее, чем у других:

«У многих мозг гораздо чаще «ржавеет», чем изнашивается. Процентов на сорок просто отдыхает. Люди живут, как сказочный Емеля на печи, ждут, что все само появится, не тренируют память, не развивают интеллект. А потом удивляются, что элементарного вспомнить не могут… Мозг нуждается в тренинге, в знаниях, чтении, созерцании красоты, восстановлении в своем сознании высшего понимания смысла жизни. Не позволяйте мозгу лениться, иначе он будет дряхлеть».

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В книге «Пластичность мозга» доктора медицины, научного сотрудника Центра психоаналитического обучения и исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке и факультета психиатрии Университета Торонто Нормана Дойджа сказано:

— Мозг активно меняется и развивается с каждой новой задачей и адаптируется к тем условиям, которые предлагает внешняя среда. Ученые назвали это важнейшее свойство нейропластичностью, она присуща нашему мозгу на протяжении всей жизни человека.

Нежелание заниматься интенсивным обучением ведет к снижению пластичности мозга и, как следствие, истощению его систем.

Ученые уверены, что улучшить работу мозга можно в любом возрасте. Но тренировать его нужно правильно: постоянно учиться чему-то новому, тому, что требует усилий и повышенной концентрации.

Наш мозг — это не бездушный сосуд, который мы наполняем. Он, скорее, похож на живое существо, способное расти и меняться благодаря правильному питанию и тренировкам.

Еще один важный аргумент в пользу интенсивного обучения привел американский ученый Джордан Графман, глава отделения когнитивной неврологии Национального института неврологических заболеваний и инсульта. Он изучал вопрос, как уровень IQ до повреждения мозга влияет на его выздоровление. Оказалось, что по уровню интеллекта можно прогнозировать, как быстро и хорошо будет восстанавливаться мозг. Причем размер и расположение раны значения не имеют.

Обладание более высокими когнитивными способностями — «лишним» интеллектом — помогало мозгу лучше компенсировать тяжелую травму.

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