«Уральские авиалинии» и другие авиаперевозчики просят у властей 50 млрд руб.

Авиакомпании, входящие в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направили российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать отрасль.

Владимир Тасун, глава АЭВТ — организации, куда входят такие российские перевозчики, как «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair, направил правительству России письмо, в котором просит выделить для поддержки отрасли 50 млрд руб. из бюджета страны, сообщает РБК. По мнению Тасуна, с середины октября пассажиропоток авиакомпаний снизится в два раза, сезонные убытки «значительно превысят» потери того же периода прошлых лет, «если международное сообщение не возобновят».

Как ранее писал DK.RU, гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. С начала года власти последовательно отменяли полеты в разные страны, а в марте совсем запретили международное авиасообщение. Ограничение начали снимать летом, однако сегодня большая часть направлений по-прежнему закрыта.

По итогам первого полугодия 2020 г. российские авиакомпании получили убыток в размере 121 млрд руб. В конце года сумма может вырасти до 270-330 млрд руб.

Весной правительство пообещало выделить авиакомпаниям 23,4 млрд руб. на возмещение убытков от пандемии. Однако пока перевозчики получили только часть суммы — 11,7 млрд руб. При этом больше половины средств — 7,89 млрд руб. — ушли группе «Аэрофлот».

Между тем, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. При этом уральский перевозчик одним из первых вошел в программу господдержки системообразующих предприятий.