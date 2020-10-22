Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
77,08
91,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Уральские авиалинии» и другие авиаперевозчики просят у властей 50 млрд руб.

«Уральские авиалинии» и другие авиаперевозчики просят у властей 50 млрд руб.
Иллюстрация: izbumagi.net

Авиакомпании, входящие в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направили российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать отрасль.

#ГОСПОДДЕРЖКА#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Владимир Тасун, глава АЭВТ — организации, куда входят такие российские перевозчики, как «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair, направил правительству России письмо, в котором просит выделить для поддержки отрасли 50 млрд руб. из бюджета страны, сообщает РБК. По мнению Тасуна, с середины октября пассажиропоток авиакомпаний снизится в два раза, сезонные убытки «значительно превысят» потери того же периода прошлых лет, «если международное сообщение не возобновят».

Как ранее писал DK.RU, гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. С начала года власти последовательно отменяли полеты в разные страны, а в марте совсем запретили международное авиасообщение. Ограничение начали снимать летом, однако сегодня большая часть направлений по-прежнему закрыта.

По итогам первого полугодия 2020 г. российские авиакомпании получили убыток в размере 121 млрд руб. В конце года сумма может вырасти до 270-330 млрд руб.

Весной правительство пообещало выделить авиакомпаниям 23,4 млрд руб. на возмещение убытков от пандемии. Однако пока перевозчики получили только часть суммы — 11,7 млрд руб. При этом больше половины средств — 7,89 млрд руб. — ушли группе «Аэрофлот».

Между тем, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. При этом уральский перевозчик одним из первых вошел в программу господдержки системообразующих предприятий.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?
  • Времени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзийВремени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзий
  • Это ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностямиЭто ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностями
  • Сбер будет следить за расходами и передвижениями граждан. Данные продадут бизнесу и властиСбер будет следить за расходами и передвижениями граждан. Данные продадут бизнесу и власти
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.