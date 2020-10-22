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Россияне стали тратить больше во время пандемии. При меньших заработках

Россияне стали тратить больше во время пандемии. При меньших заработках
Автор фото: Guilherme Moraes Mirindiba Mirindiba. Иллюстрация: Pixabay.com

«Многие стараются побаловать себя "небольшими радостями" для снятия стресса». Даже падение реальных доходов не останавливает граждан от приятных покупок, облегчающих пандемию.

#НОВОСТИ

С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет, пишет РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Эксперты сравнили средние расходы домохозяйств на товары повседневного спроса в 2016-2020 гг., очистив их от колебаний инфляции, и пришли к выводу, что в шести месяцах из девяти траты граждан в этом году превышали показатели предыдущих лет. 

Так, в марте расходы россиян выросли на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 г., тогда как в 2019 г. рост составил только 11 процентных пунктов. В июле 2020 г. расходы на повседневные товары выросли на 5 п.п., тогда как в предыдущие три года они всегда снижались. 

Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса. Одни покупают одежду, другие — шоколадки. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений, — сказал президент «Ромира» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин.

Потребители больше всего взволнованы ростом цен и дороговизной жизни — об этом рассказали 44–46%. Бедность, низкие зарплаты и пенсии назвали в качестве первоочередной проблемы 40–44%.

При этом, по данным социологов, 54% граждан признали снижение доходов в этом году, а в Москве этот показатель достиг и вовсе 58%. Ранее Росстат раскрыл снижение реальных располагаемых доходов граждан в III квартале 2020 г. — на 4,8% год к году, при том что во II квартале падение составило рекордные 8,4%. 

Плохие долги россиян рекордно выросли с начала пандемии. И грозят вырасти еще

Введенные в начале пандемии коронавируса карантинные меры привели к тому, что работающие россияне потеряли приблизительно 841 млрд руб. Такая оценка основана на снижении поступлений от НДФЛ в региональные бюджеты.
Автор: Андрей Пермяков
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