Россияне стали тратить больше во время пандемии. При меньших заработках
«Многие стараются побаловать себя "небольшими радостями" для снятия стресса». Даже падение реальных доходов не останавливает граждан от приятных покупок, облегчающих пандемию.
С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет, пишет РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Эксперты сравнили средние расходы домохозяйств на товары повседневного спроса в 2016-2020 гг., очистив их от колебаний инфляции, и пришли к выводу, что в шести месяцах из девяти траты граждан в этом году превышали показатели предыдущих лет.
Так, в марте расходы россиян выросли на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 г., тогда как в 2019 г. рост составил только 11 процентных пунктов. В июле 2020 г. расходы на повседневные товары выросли на 5 п.п., тогда как в предыдущие три года они всегда снижались.
Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса. Одни покупают одежду, другие — шоколадки. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений, — сказал президент «Ромира» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин.
Потребители больше всего взволнованы ростом цен и дороговизной жизни — об этом рассказали 44–46%. Бедность, низкие зарплаты и пенсии назвали в качестве первоочередной проблемы 40–44%.
При этом, по данным социологов, 54% граждан признали снижение доходов в этом году, а в Москве этот показатель достиг и вовсе 58%. Ранее Росстат раскрыл снижение реальных располагаемых доходов граждан в III квартале 2020 г. — на 4,8% год к году, при том что во II квартале падение составило рекордные 8,4%.
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