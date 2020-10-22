Сбер проведет онлайн-конференцию на тему обучения и развития персонала

23 октября состоится юбилейная V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», организованная СберУниверситетом вместе с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD).

На протяжении последних пяти лет эта конференция являтется ключевой в области L&D и ведущей площадкой для дискуссий по глобальным проблемам и передовым практикам в области обучения и развития персонала.

Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, председатель правления Сбербанка. Речь пойдет о вызовах новой реальности. Участниками дискуссии станут: президент IBM Джим Уайтхёрст, вице-президент по образованию в Microsoft Энтони Сальсито, декан Imperial College Business School Франциско Велозо, вице-президент по исследованиям Gartner Ян-Мартин Лёвендал и руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

Пандемия стала катализатором вызовов во всех сферах, включая образование. Она в очередной раз показала нам, что школы и вузы по всему миру столкнулись со сложностями, связанными с перестройкой форматов преподавания, необходимостью освоения новых инструментов и сервисов, но, самое главное, осознали важность развития цифровых навыков как у преподавателей, так и у студентов. Сбер — один из самых крупных заказчиков тех навыков, которые даёт система образования. Поэтому мы давно и успешно строим не только свою систему профессионального образования, но и инвестируем в развитие образовательных платформ для школ и вузов, — отмечает Герман Греф.

Эксперты обсудят, как продолжить и улучшить обучение в условиях новой нормальности, как развивать стойких лидеров и перепрофилировать специалистов в разгар кризиса, можно ли оптимизировать затраты, не потеряв в качестве обучения.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

Среди экспертов конференции:

Игорь Баранов, и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета;

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка;

Наталья Журавлёва, управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка;

Гильермо Миранда, вице-президент и руководитель по корпоративной социальной ответственности IBM (США);

Игнасио Гафо, заместитель декана, IE Business School (Испания);

Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям, «Майкрософт Россия»;

Роберт Галиерс, заместитель директора, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD);

Наталья Царевская-Дьякина, генеральный директор, ED2 Accelerator;

Тахир Базаров, доктор психологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова;

Ник ван Дам, директор Центра корпоративных образовательных инноваций, IE University (Испания);

Александр Ларьяновский, управляющий партнёр, директор по бизнес-развитию, Skyeng;

Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области;

Андрей Волков, директор Института общественных стратегий, Московская школа управления СКОЛКОВО;

Мартин Мёрли, заместитель директора по корпоративным сервисам, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD).

В этом году на конференции мы обсудим, чему крупные корпорации и образовательные учреждения научились за период пандемии, насколько изменилась система обучения, какие образовательные подходы и технологии останутся с нами в перспективе, насколько актуальны прежние компетенции для развития сотрудников, как реагируют студенты и слушатели программ на новые реалии обучения, как создать новый, более качественный клиентский опыт в онлайн-форматах, а также поднимем другие актуальные вопросы, связанные с вызовами новой нормальности, — рассказывает Игорь Баранов.

21‒22 октября — в преддверии конференции — состоится онлайн-воркшоп для разработчиков образовательных решений Instructional Design for e-Learning. Воркшоп проведёт международный эксперт по педагогическому дизайну Тим Слейд.

Регистрация и подробная программа — по ссылке.