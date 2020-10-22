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Разовые доходы выведут из-под повышенной ставки НДФЛ. В каких случаях это сработает?

Разовые доходы выведут из-под повышенной ставки НДФЛ. В каких случаях это сработает?
Иллюстрация: Фотобанк Moscow-Live.ru

Облагаться повышенной ставкой должны только постоянные или периодические доходы, но не средства, полученные по страховке или от продажи личного имущества — за одним исключением.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Минфин РФ предложил вывести из-под действия повышенной ставки НДФЛ в 15% доходы от продажи личного имущества, кроме ценных бумаг, и выплаты по страховке. Как пишет ТАСС, об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта, внесенным в правительство. Применять ставку в 15% будут к периодическим или постоянным доходам на сумму более 5 млн руб., а не по отношению к разовым.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты, — предложили в ведомстве.

Такой подход не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, иначе повышенный выплат, иначе повышенный налог пришлось бы платить в том числе небогатым людям, постоянный доход которых превышает 5 млн руб. в год. Это противоречит принципу социальной справедливости и самой концепции введения новой ставки, пояснили в Минфине. Нерегулярные доходы и поступления от продажи личного имущества предполагается облагать НДФЛ по прежней ставке 13%.

«Социальная справедливость». Правительство вернулось к идее повышения налога для богатых

В июне 2020 г. президент Владимир Путин предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех россиян, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенная ставка будет действовать с 1 января 2020 г., ей будет облагаться только сумма свыше 5 млн руб., уточнил он. Это позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд руб. в год, которые пообещали направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Автор: Андрей Пермяков
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