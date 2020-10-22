Лондон и Нью-Йорк дешевеют, Москва стоит на своем. Почему в России не падают цены аренды

По всему миру дешевеют квартиры в центре мегаполисов: в условиях удаленной работы и закрытых ресторанов в них просто нет смысла. В России элитное жилье все так же дорого.

В мировых столицах падают цены на аренду квартир. Люди учатся и работают дистанционно, кафе и рестораны закрыты, в итоге квартиры в центре Лондона, Сиднея и Нью-Йорка становятся нерентабельными. В Москве же все наоборот, пишет The Bell.

Тим Лоулесс, руководитель отдела исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналитической компании CoreLogic, говорит, что сейчас арендодатель глупит, если не договаривается о снижении арендной платы. Он поясняет, что на рынке аренды жилья в мегаполисах новый тренд — низкая заполняемость при высоком предложении.

Когда удаленная работа стала массовым явлением, а модные магазины и бары, которые делали жизнь в центре города увлекательной, с трудом выживают из-за пандемии, факторы выбора жилья у большинства арендаторов стали меняться.

Как меняется стоимость аренды жилья в мировых столицах

В округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк, около 50 км до центра Нью-Йорка) квартиры подорожали на 16% по сравнению с 2019 годом. При этом арендная стоимость квартир на Манхэттене упала до уровня 2013 года. В центре мегаполиса сдается в три раза больше жилья, средняя арендная плата за квартиру упала на 11%, а за студию — на 17%.

В Сан-Франциско, где проблем с арендаторами не было благодаря близости офисов крупнейших IT-компаний, жилье тоже дешевеет: в сентябре средняя ежемесячная арендная плата за студию в Сан-Франциско упала на 31% по сравнению с 2019 годом.

В Торонто также все больше пустых квартир. По данным исследовательской компании Urbanation, арендная плата за квартиры в канадской столице упала на 14,5% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аренда загородных домов близ Торонто подорожала на 13% за год.

В самых дорогих районах Лондона, по расчетам Knight Frank, арендная плата упала в сентябре на 8,1% по сравнению с 2019 годом. Из исследования Королевского общества сертифицированных специалистов в области недвижимости (RICS) выяснилось, что 7 из 10 опрошенных ожидают, что арендная плата в Лондоне будет и дальше падать в течение следующих трех месяцев.

В Сиднее арендаторы все чаще выбирают короткие сроки аренды, чтобы быстро переехать, если найдут более дешевую квартиру, говорит руководитель отдела исследований и консалтинга OrangeTee& Tie Кристин Сан.

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В России свои тенденции

В Москве арендная плата за квартиры не снижается. По данным ЦИАН, год назад средняя стоимость месячной аренды «однушки» в столице составляла 38,1 тысячи рублей, сейчас — 38,7 тысячи. В популярных районах Центрального округа столицы квартиры подешевели только в Басманном районе, с 63,4 до 49,5 тысяч рублей. В остальных популярных районах ЦАО (Таганском, Пресненском, Тверском и Арбате) квартиры подорожали. Сильнее всего на Арбате — с 66,2 тысячи до 77,4 тысячи рублей за однокомнатную квартиру.

По данным «Авито.Недвижимости», также выросли цены на аренду квартир в Московской области, причем дорожать они начали именно с начала пандемии, в марте (с 20 тысяч до 22 тысяч рублей в октябре 2020 года). Практически не изменились цены и на аренду квартир в Санкт-Петербурге: в Дворцовом округе они подорожали за год с 60 до 65 тысяч рублей, в Литейном округе средняя цена осталась прежней (49 тысяч рублей), в Смольнинском — подешевела только на тысячу (с 55 до 54 тысяч рублей за год).

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов поясняет, что россияне, как и жители других стран, все реже присматривают квартиры в центральных районах мегаполисов, но цены не снижаются из-за инертности отечественного рынка недвижимости:

Если европейский рынок недвижимости реагирует на происходящее быстро, буквально за единицы месяцев, то российский рынок обычно это делает за год-полтора. И пока в Москве с лета наблюдается только тренд восходящих цен на аренду жилья. Возможно, российский рынок действительно отреагирует снижением цен через год, если ситуация не изменится и значительная доля людей останется работать в удаленном режиме.

К тому же, по словам аналитика, Москва как агломерация серьезно отличается от Лондона — у российской столицы нет типичных европейских пригородов, которые стали популярны в пандемию. Кварталов с домами со всем набором городских удобств в Московской области мало, а те, что есть — очень дороги.

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