В Свердловской области занято почти 80% коечного фонда для пациентов с COVID

Этой ночью перед приемным отделением больницы №24 выстроилась очередь из карет скорой помощи, которые перевозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным полпредства УрФО за 21 октября, в регионе занято 5628 из 7124 коек, подготовленных для размещения больных с COVID-19. Это 78,4% коечного фонда. При этом растет общее число пациентов, у которых болезнь протекает тяжело — за последние 10 дней таких стало больше примерно на 15%.

Особенно сложная ситуация в Екатеринбурге. Этой ночью очередь из карет скорой помощи выстроилась у приемного покоя больницы №24, оборудованной для лечения пациентов с COVID. Как сообщает портал E1, 10-11 машин ждали оформления пациентов, еще четыре стояли на обработке антисептическими растворами.

Пациенты из Екатеринбурга рассказывают, что приезда скорой приходится ждать часами — это касается как вызовов к больным с подозрением на коронавирус, так и к пациентам с другими диагнозами, в том числе инсультами и инфарктами. Одна из читательниц DK.RU описала свою ситуацию:

Чтобы вызвать скорую, понадобилось полчаса времени, 7 разных телефонных номеров, 17 попыток дозвониться. Бригада медиков приехала вечером (вызов приняли в районе 11:00). Сделали ЭКГ, померили давление и оксигенацию (98). Предложили поехать на КТ. Направили в 14-ю больницу. И оказалось, что очереди на томографию там нет, т. е. КТ сделали сразу. По результату — ковид-ассоциированная пневмония 1 степени. Степень поражения 10%. В приемном покое выписали кучу антибиотиков, противомалярийный препарат, отхаркивающее, витаминки и отправили домой, — рассказала читатель. И добавила: — Пока делали осмотр, услышала такую информацию (врачи просто при мне все говорили): есть указание от минздрава реанимационных больных из дома забирать и оставлять в больницах, несмотря на отсутствие мест. Простых койко-мест на момент моего нахождения в больнице было штук шесть свободных, и то где-то в гинекологии — это врач по телефону выясняла.

Как рассказал на брифинге руководитель екатеринбургской станции скорой медицинской помощи (СМП) Игорь Пушкарев, последние дни станция испытывает пиковые нагрузки из-за роста числа обращений.

В последние двое суток нам поступило более 3700 звонков, мы выполняем более 1500 вызовов каждый день. Это много — среднегодовой показатель находится на уровне 1100-1200 вызовов, — уточнил гравврач СМП.

По словам Пушкарева, в колл-центр скорой поступает много сообщений, которые должны быть адресованы в поликлиники по месту жительства:

Скорую нужно вызывать, когда нужны экстренные меры, то есть у пациента наблюдаются нарушения сознания или дыхания, инфаркты и инсульты, роды, психические расстройства. Также скорую вызывают при ДТП. Но есть и другой вариант получения медпомощи на дому — неотложка. При обострении хронического заболевания или ОРВИ нужно вызывать именно ее, — рассказал Пушкарев.

Отметим, в начале недели на брифинге заместитель руководителя регионального оперштаба вице-губернатор области Павел Креков заявил, что «свердловчане слишком сильно стали переживать и нервничать по поводу ситуации с коронавирусом».

Мы уже называем это психозом. Тестироваться хотят, когда надо, и когда не надо. Буквально вчера мы были вынуждены отправить дополнительных диспетчеров в call-центр, потому что пошел поток звонков с просьбами отдать результаты анализов. Пришлось также увеличить и количество скорых: 20% вызовов имеют так называемый характер неотложной помощи, но больной с легкой симптоматикой вызывает бригаду скорой, — объяснил Кревов.

Симптомами для вызова скорой считаются температура выше 38,5 больше пяти дней, одышка в покое, частота дыхания больше 22-23 в минуту, а также температура выше 38 у людей в возрасте 65+ и пациентов с хроническими болезнями.

В оперштабе отмечает, что рост заболеваемости есть, но он равномерный, без вспышек. За счет этого можно эффективно контролировать наличие коечного фонда и аппаратов ИВЛ в регионе. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 33425 жителей области, напоминает Justmedia.ru. За это время выздровели и выписали из больниц 25528 человек, умерли 718.