Путин согласился с просьбой бизнеса не вводить карантин. Вопреки росту заболеваемости

«Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать». Вопреки резкому росту заболеваемости и загруженности больниц, власти заявляют, что тотальных ограничений не будет.

Крупные предприниматели, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), попросили президента Владимира Путина не вводить новый карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Путин в целом поддержал позицию бизнеса, согласившись, что нужны лишь точечные ограничения.

Как следует из расшифровки встречи Путина и бизнесменов, опубликованной на сайте Кремля. не вводить тотальный карантин просил, в частности, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: жесткие меры будут смертельными для малого и среднего бизнеса, предупредил он. По данным опроса РСПП, 77% представителей МСБ оценили свои шансы на выживание в случае повторного жесткого карантина ниже 50%.

С Мордашовым согласился и совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев: в России нужны не тотальные запреты, а доказавшие свою эффективность «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, соблюдение которых жестко контролируется.

Кремль не готов вводить новые меры поддержки бизнеса. Хотя его обороты уже падают

Путин с их идеями в целом согласился и сказал, что вводить тотальные ограничения не планируется.

Мы не планируем этого делать, и у правительства нет таких планов именно в силу тех обстоятельств, о которых Вы сказали... Генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами, и, конечно, вакцинация. Нужно разворачивать вакцинацию по всей стране.

Он призвал также всех работодателей строго следить за соблюдением санитарных правил, позволяющих снизить заболеваемость коронавирусом. «Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать. Это касается и работы предприятий, это касается транспорта и мест посещения, массового скопления людей», — сказал Путин.

При этом в Ирландии и Чехии из-за роста заболеваемости Covid-19 ввели повторный локдаун: людям разрешено ходить только на работу и в магазин, работа непродовольственной торговли приостановлена. В россиских регионах нагрузка на бригады скорой помощи серьезно возросла. К примеру, в Екатеринбурге ее операторы принимают больше 3,5 тыс. звонков в день, бригады выезжают на 1,5 тыс. вызовов.