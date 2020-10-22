Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
77,03
91,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин согласился с просьбой бизнеса не вводить карантин. Вопреки росту заболеваемости

Путин согласился с просьбой бизнеса не вводить карантин. Вопреки росту заболеваемости
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать». Вопреки резкому росту заболеваемости и загруженности больниц, власти заявляют, что тотальных ограничений не будет.

#КАРАНТИН#НОВОСТИ

Крупные предприниматели, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), попросили президента Владимира Путина не вводить новый карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Путин в целом поддержал позицию бизнеса, согласившись, что нужны лишь точечные ограничения.

Как следует из расшифровки встречи Путина и бизнесменов, опубликованной на сайте Кремля. не вводить тотальный карантин просил, в частности, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: жесткие меры будут смертельными для малого и среднего бизнеса, предупредил он. По данным опроса РСПП, 77% представителей МСБ оценили свои шансы на выживание в случае повторного жесткого карантина ниже 50%.

С Мордашовым согласился и совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев: в России нужны не тотальные запреты, а доказавшие свою эффективность «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, соблюдение которых жестко контролируется. 

Кремль не готов вводить новые меры поддержки бизнеса. Хотя его обороты уже падают

Путин с их идеями в целом согласился и сказал, что вводить тотальные ограничения не планируется. 

Мы не планируем этого делать, и у правительства нет таких планов именно в силу тех обстоятельств, о которых Вы сказали... Генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами, и, конечно, вакцинация. Нужно разворачивать вакцинацию по всей стране.

Он призвал также всех работодателей строго следить за соблюдением санитарных правил, позволяющих снизить заболеваемость коронавирусом. «Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать. Это касается и работы предприятий, это касается транспорта и мест посещения, массового скопления людей», — сказал Путин.

При этом в Ирландии и Чехии из-за роста заболеваемости Covid-19 ввели повторный локдаун: людям разрешено ходить только на работу и в магазин, работа непродовольственной торговли приостановлена. В россиских регионах нагрузка на бригады скорой помощи серьезно возросла. К примеру, в Екатеринбурге ее операторы принимают больше 3,5 тыс. звонков в день, бригады выезжают на 1,5 тыс. вызовов.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?
  • Времени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзийВремени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзий
  • Экс-главу атомного завода обвиняют в продаже технологии для оружия массового пораженияЭкс-главу атомного завода обвиняют в продаже технологии для оружия массового поражения
  • Это ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностямиЭто ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.