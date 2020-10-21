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Главный подарок к 300-летию Екатеринбурга отменяется. Денег на него нет

Главный подарок к 300-летию Екатеринбурга отменяется. Денег на него нет
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Амбициозные проекты, которые планировались к 300-летию Екатеринбурга, откладываются один за другим. Речь идет в первую очередь о крупных строительных объектах.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий на Форуме 100+ сообщил, что федеральные власти в ближайшие годы не видят возможности выделить деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге:

В один момент у нас появилась надежда, что проект будет реализовываться в ближайшее время. В том числе после памятной фразы президента о том, что он поддерживает строительство метро в Екатеринбурге. Но реально на сегодняшний день ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать на финансирование в ближайшие два-три года не приходится.

При этом Аркадий Чернецкий заявил, что прекращать работы по подготовке проектной документации второй ветки метро нельзя:

Сложности, которые государство преодолевает в связи с пандемией, не будут продолжаться вечно, и мы еще вернемся к вопросу строительства второй ветки метро. Екатеринбург достоин того, чтобы Федерация оказала ему поддержку в строительстве.

DK.RU рассказывал, что екатеринбуржцы давно мечтают о расширении сети метрополитена. Впервые о второй линии метро заговорили еще в 2007 г. — Екатеринбург тогда готовился принять саммиты ШОС и БРИК. Затем власти надеялись привлечь федеральное финансирование для строительства метро в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 и ЭКСПО-2025.

В 2019 г. городские власти вновь подняли вопрос строительства, тогда речь шла о том, что финансирование мегапроекта стало бы хорошим подарком со стороны Федерации к 300-летию Екатеринбурга, рассказывал DK.RU. Осенью 2019 г. Аркадий Чернецкий попросил министра экономического развития Максима Орешкина оказать регионам поддержку со строительством метро, тот обещал подумать.

Несмотря на то, что очевидной поддержки проекта строительства метро со стороны федеральных властей нет, городские чиновники не теряют надежды. Мэр Александр Высокинский настаивает, что проектировать ветку метро с ЖБИ на ВИЗ надо, несмотря на то, что на разработку требуется 1 млрд руб.:

Прежде чем заявляться на федеральные средства, необходим проект, посадка станций, график работ. Если мы не проектируемся, у нас нет права запрашивать федеральные деньги.

Добавим, на Форуме 100+ также стало известно, что Екатеринбург лишился еще одного подарка, который планировался на 300-летие столицы Урала. Речь идет о строительстве храма Святой Екатерины. Как сообщал DK.RU, на разработку проекта собора требуется год-полтора, после чего могут начаться строительные работы. При таком графике возвести объект к 2023 г. никак не получится.

Автор: Екатерина Тарханова
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