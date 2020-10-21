Начало карантина в Европе, дефицит мигрантов, подорожание автомобилей. Главное 21 октября

Ирландия и Чехия первыми из европейских стран решили ввести повторный жесткий карантин. В России от коронавируса умерло более 300 человек за день. Автомобили подорожали на 15%. Что произошло за день.

В Ирландия 22 октября вступают в силу жесткие ограничения: закроются большинство непродовольственных магазинов, людям предписано оставаться дома. Выходить можно лишь на работу, в случае крайней необходимости или для физических упражнений, не более чем на пять километров от дома. Запрещены также прием гостей и массовые мероприятия, за исключением свадеб и похорон — при соблюдении мер безопасности. 20 октября в стране было зафиксировано 13 умерших и 1269 заболевших Covid-19.

В Чехии за последние сутки зарегистрирован рекорд заражений: 11984 случая, 106 человек умерли. С четверга правительство также вводит национальный локдаун: будут работать только продуктовые магазины, дом можно покидать только для выхода по крайней необходимости или чтобы пойти на работу. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, если не ввести карантин. Система здравоохранения в стране не выдержит нагрузки уже через три недели.

В России, как сообщил оперштаб, за последние сутки выявлено 15 700 заболевших и 317 летальных исходов — рекордное число смертей за время пандемии. Всего в стране зафиксировано 1,447 млн заболевших. 24 952 умерших, 1 096 560 выздоровевших. Возможность нового карантина власти пока отвергают, так как экономика его не выдержит. При этом нагрузка на больницы во многих регионах уже на пределе.

Рост цен на автомобили в России составил до 15%

За январь-октябрь цены на новые машины в России выросли на 3–15%, прежде всего из-за падения курса рубля, пишет «Коммерсантъ» на основе расчетов автодилера «Авилон». Модели Hyundai подорожали на 4–5% на фоне укрепления доллара, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. На 5,8–6,5% подорожали машины Fiat. Девальвация также привела к росту цен на премиальные Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%), Audi (5–15%), Volvo (5–12%), Mercedes (3–12%). Отечественная Lada в январе—октябре подорожала в среднем примерно на 7%.

В России возник дефицит курьеров и таксистов из-за оттока мигрантов

Порядка 40% компаний-нанимателей мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе, пишут «Ведомости» на основе данных исследования Центра стратегических разработок. Особенно велик дефицит курьеров и водителей такси — из-за роста числа граждан на дистанционой работе в Москве, на столичном рынке идет борьба за таксистов, говорит президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

В то же время проблемы столичных работодателей могут стать преимуществом для региональных компаний, которые могут получить высококвалифицированные кадры, вернувшиеся из Москвы.