Начало карантина в Европе, дефицит мигрантов, подорожание автомобилей. Главное 21 октября
Ирландия и Чехия первыми из европейских стран решили ввести повторный жесткий карантин. В России от коронавируса умерло более 300 человек за день. Автомобили подорожали на 15%. Что произошло за день.
В Ирландия 22 октября вступают в силу жесткие ограничения: закроются большинство непродовольственных магазинов, людям предписано оставаться дома. Выходить можно лишь на работу, в случае крайней необходимости или для физических упражнений, не более чем на пять километров от дома. Запрещены также прием гостей и массовые мероприятия, за исключением свадеб и похорон — при соблюдении мер безопасности. 20 октября в стране было зафиксировано 13 умерших и 1269 заболевших Covid-19.
В Чехии за последние сутки зарегистрирован рекорд заражений: 11984 случая, 106 человек умерли. С четверга правительство также вводит национальный локдаун: будут работать только продуктовые магазины, дом можно покидать только для выхода по крайней необходимости или чтобы пойти на работу. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, если не ввести карантин. Система здравоохранения в стране не выдержит нагрузки уже через три недели.
В России, как сообщил оперштаб, за последние сутки выявлено 15 700 заболевших и 317 летальных исходов — рекордное число смертей за время пандемии. Всего в стране зафиксировано 1,447 млн заболевших. 24 952 умерших, 1 096 560 выздоровевших. Возможность нового карантина власти пока отвергают, так как экономика его не выдержит. При этом нагрузка на больницы во многих регионах уже на пределе.
Рост цен на автомобили в России составил до 15%
За январь-октябрь цены на новые машины в России выросли на 3–15%, прежде всего из-за падения курса рубля, пишет «Коммерсантъ» на основе расчетов автодилера «Авилон». Модели Hyundai подорожали на 4–5% на фоне укрепления доллара, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. На 5,8–6,5% подорожали машины Fiat. Девальвация также привела к росту цен на премиальные Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%), Audi (5–15%), Volvo (5–12%), Mercedes (3–12%). Отечественная Lada в январе—октябре подорожала в среднем примерно на 7%.
В России возник дефицит курьеров и таксистов из-за оттока мигрантов
Порядка 40% компаний-нанимателей мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе, пишут «Ведомости» на основе данных исследования Центра стратегических разработок. Особенно велик дефицит курьеров и водителей такси — из-за роста числа граждан на дистанционой работе в Москве, на столичном рынке идет борьба за таксистов, говорит президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.
В то же время проблемы столичных работодателей могут стать преимуществом для региональных компаний, которые могут получить высококвалифицированные кадры, вернувшиеся из Москвы.
Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями. Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, потому что до сих пор Москва, как черная дыра, высасывала со всей страны самые интересные кадры, — рассуждает Захаров.