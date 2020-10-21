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Авральная нагрузка на скорую и больше 250 новых заболевших. Главное о COVID-19 в регионе

Авральная нагрузка на скорую и больше 250 новых заболевших. Главное о COVID-19 в регионе
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Оперштаб сообщает неутешительные цифры суточного прироста больных коронавирусом. Нагрузка на бригады скорой помощи серьезно возросла, а операторы принимают больше 3,5 тыс. звонков в день.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации 697 классов в 271 школе Свердловской области закрыты на карантин. При этом из-за выявленных случаев коронавируса не учатся 464 класса, из-за ОРВИ и гриппа — 233 класса.

В Свердловской области за сутки подтвердилось 255 случаев коронавируса, сообщает JustMedia.ru. Из них 148 случаев приходится на жителей Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 33  425 человек. Также зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. 

Также сегодня стало известно, что коронавирус подтвердился у мэра Верхней Пышмы Ивана Соломина. Ранее о положительном тесте сообщил глава Среднеуральска Андрей Зашляпин.

Главврач городской скорой Игорь Пушкарев рассказал на встрече с журналистами, что служба скорой медицинской помощи Екатеринбурга в последние дни переживает пиковую нагрузку. Так, диспетчеры принимают более 3,7 тыс. звонков в день, а бригады выезжают на 1,5 тыс. вызовов.

Главврач пожаловался, что многие жители звонят в скорые, как в колл-центр. В среднем оператору отводится 1,5-2 минуты на принятие вызова, но если человек звонит проконсультироваться, то разговор затягивается.

Игорь Пушкарев напомнил, что скорая помощь не проводит исследований и не берет мазки на коронавирус, а оказывает экстренную помощь и госпитализацию.

К слову, в больницах Свердловской области  от коронавирусной инфекции сейчас лечатся 5,6 тыс. человек. Всего в регионе подготовлено 7152 места в стационарах, они заняты на 78,4%.

Состояние 206 госпитализированных оценивается как тяжелое, 165 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 599 пациентов больниц.

Напомним, что городские власти в последние недели усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Сотрудники полиции устраивают рейды и проводят профилактические беседы с нарушителями, сообщал DK.RU. Также регулярные рейды проводятся в торговых центрах. 

Автор: Екатерина Тарханова
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