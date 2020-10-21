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Ищите на штрафстоянке. До конца года в Екатеринбурге вернут массовую эвакуацию автомобилей

Ищите на штрафстоянке. До конца года в Екатеринбурге вернут массовую эвакуацию автомобилей
Автор фото: Артем Устюжанин. Иллюстрация: Е1.RU

Еще в прошлом году с улиц Екатеринбурга увозили по 200 автомобилей-нарушителей в день, однако из-за изменений в законе активность эвакуаторов снизилась в 10 раз. Но скоро все изменится.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В Екатеринбурге до конца 2020 г.  возобновят массовую эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Об этом E1 рассказал мэр Александр Высокинский.

Напомним, в конце 2019 г. была изменена схема работы эвакуаторов с автоинспекторами. Если раньше ГИБДД выделяла инспекторов, которые ездили вместе с эвакуаторщиками, то с конца 2019 г. это правило отменили. С тех пор сотрудники ГИБДД не могут напрямую работать с эвакуаторщиками. Сначала они обязаны сообщать о нарушении в дежурную часть, после чего сотрудник части может вызывать эвакуатор. 

В итоге владельцы штрафстоянок рассказывали, что количество вывозимых машин сократилось в среднем в десять раз. Дело в том, что пока сотрудник дежурной части вызывает эвакуатор, нарушитель успевает уехать.

Уполномоченным органом по автоэвакуации является Министерство транспорта Свердловской области, это региональная функция. А у муниципалитета этой функции нет. Готовятся соглашения, нашли путь, как это сделать. Там нужно поправить областной закон. И до конца года это точно сделаем, — заявил Александр Высокинский.

По данным ГИБДД, в 2019 г. с улиц ежедневно увозили по 200 автомобилей, а в 2020 г. цифра уменьшилась до 10-20 машин в сутки. Теперь, по словам мэра, город должен вернуться к прежним темпам борьбы с нарушителями.

Добавим, что еще одна головная боль мэрии — городские платные парковки. Эту систему развернули в городе больше пяти лет назад и потратили на нее более 300 млн руб. Однако платные стоянки оказались неэффективными, автомобилисты попросту не платят за парковку, поскольку штрафов за это все равно нет.

Как сообщал DK.RU, в начале 2020 г. городские власти пообещали, что начнут выписывать штрафы тем, кто не оплачивает парковку:

В скором времени мы ожидаем изменений в федеральном законодательстве, которые позволят автоматически привлекать к ответственности собственников транспортных средств при нарушении правил, — говорил представитель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Александр Вегнер.

Однако ситуация остается прежней — автомобилисты бесплатно пользуются платными местами, штрафы им не приходят. 

Автор: Екатерина Тарханова
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