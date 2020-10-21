Юристы и врачи — первые на очереди. Профессии, которые вымрут совсем скоро

Учиться на некогда классических направлениях сегодня уже точно не стоит. Уже сегодня в банках готовы заменить высокооплачиваемых финансовых аналитиков на алгоритмы, которым не нужна зарплата. МНЕНИЕ.

Известный физик-теоретик, футуролог и соавтор теории суперструн Митио Каку активно популяризирует современные концепции устройства мира. В своих книгах он пытается донести сложные научные теории до массового читателя.

Размышляет Каку и о будущем человечества. Свои предположения он высказал в книге «Будущее разума», всерьез подняв в ней вопросы о реальности телекинеза, вживления имплантов в мозг, искусственного интеллекта и машин, управляемых силой мысли. Его выводы и прогнозы при этом строго логичны и основаны на передовых исследованиях в области физики и нейробиологии.

В одном из интервью ученый поделился мнением о том, какие профессии в ближайшие годы уйдут с рынка труда. DK.RU выбрал из разговора главное.

— Чем занимаются сегодня сервисы, подобные Airbnb и Uber? Именно устранением ненужных посредников. В конечном итоге выиграет все общество, поскольку потребители смогут извлекать из рынка новые ценности, а производителям придется постоянно повышать качество товаров и услуг, реагируя на растущий уровень требовательности покупателей.

Отомрут именно посреднические профессии, в которых уже сейчас мало пользы. Например, технические устройства позволят заменить труд низкоквалифицированных врачей. Если вы почувствуете себя нездоровым, то, не вставая с постели, сможете обратиться к виртуальному рободоктору и рассказать ему о своих симптомах. Вам не придется никуда ходить, не придется даже нажимать кнопки: рободоктор будет задавать вам уточняющие вопросы: «Где болит? Какого характера боль?» и т.п., а потом поставит диагноз, опираясь на огромную базу кейсов, где у больных были такие же симптомы. Такой рободоктор даже сможет сделать большую часть необходимых анализов — измерить вашу температуру с помощью инфракрасной камеры, изучить частицы ДНК из ванной с помощью специальных сенсоров. И только в более сложных случаях придется прибегать к помощи врача-человека.

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Юристы — одни из первых на очереди. Уже сейчас в мире работают десятки робоюристов — программ, которые берут на себя рутинную работу по составлению заявлений, исков, писем и так далее. Это необратимый процесс.

И все-таки я бы предостерег от непродуманной замены людей роботами. Сейчас многие банки говорят: давайте заменим высокооплачиваемых финансовых аналитиков на алгоритмы, которым не требуется зарплата. Но алгоритмы не могут быть полноценной заменой людям — они могут только помогать им, давая более богатую информацию для принятия решений.

Во всех областях, где нужны рутинные действия, искусственный интеллект уже вовсю заменяет работников-людей, высвобождая их время и энергию для более креативных занятий.

Ни один высокоразвитый искусственный интеллект не в состоянии полностью заменить человека. У нас на самом деле гораздо больше преимуществ перед машинами, чем мы себе может представить. К примеру, у роботов отсутствует образное мышление, у них нет сознания, интуиции. Поэтому они, скажем, не могут заменить фондовых брокеров, для которых главное не интеллект, а интуиция. Выживут садовники, строители, работники физического труда, у которых работа завязана на креативе — то есть предполагается не автоматическое исполнение функций, а изменение подхода на разных этапах. В ближайшее время «рабочими» будут признаны специальности, которые сейчас считаются интеллектуальными: программирование, веб-дизайн, 3D-проектирование. Чем бы человек ни занимался, у него ко всему должен быть творческий подход, живое воображение, способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах и хорошо развитая интуиция.

Самыми денежными будут биотехнологии, нанотехнологии и искусственный интеллект. Меняется не только система образования, но и система работы. Совсем скоро не останется людей на фабриках, зато появится много новых специальностей в интеллектуальной сфере.

Самое главное — вовремя сориентироваться и переключиться. Проблема большинства людей в том, что они инертны и ни шагу не могут сделать без оглядки на толпу. Первое, чему нужно научиться, если вы хотите добиться успеха в будущем, — не бояться быть непохожим на других, брать на себя полную ответственность за свою жизнь, не страшиться в один день все изменить и последовать по новому пути.

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