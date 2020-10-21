Первое экспертное сообщество в области биометрии создано в России

15 октября компания BIOSMART провела онлайн-конференцию для бизнеса «Биометрия & Безопасность». В мероприятии приняли участие разработчики алгоритмов и вендоры оборудования.

Участники конференции обсудили применение биометрических систем для обеспечения комплексной безопасности организаций, перспективы развития и трансформацию цифровых платформ и другие темы. Итогом конференции стало создание первого в России профессионального сообщества о биометрии — «Биометрия & Безопасность».

Конференцию открыл глава BIOSMART Александр Дремин, эксперт-практик с 15-летним опытом в сфере внедрения СКУД и систем УРВ. Спикер рассказал, какой должна быть СКУД крупного распределенного объекта, как защитить биометрические данные пользователей от компрометации и как интегрировать биометрическую СКУД в другие системы предприятия.

Александр Дремин глава BIOSMART Биометрические технологии давно стали частью нашей повседневной жизни. Мы снимаем блокировку мобильного телефона отпечатком пальца или подтверждаем банковские операции по лицу, а высокотехнологичные компании и предприятия по всему миру — от небольшого IT-офиса до маркет-плейса Amazon — используют биометрию для решения бизнес-задач. Мы видим своей стратегической целью — помочь предпринимателям, представителям бизнеса разобраться в том огромном массиве информации, которая доступна на тему биометрии, и выбрать наилучшее и наиболее эффективное решение. Мы начали с экспертной конференции: собрали ведущих российских вендоров алгоритмов и оборудования, членов научного сообщества, специалистов в области правовых вопросов, чтобы обсудить, какие возможности биометрия открывает перед бизнесом и чем она может быть полезна компаниям и предприятиям.

Затем в эфире выступил Евгений Егоров, специалист по развитию бизнеса компании NtechLab — российского разработчика систем распознавания лица. Спикер рассказал о том, как биометрические инструменты помогают решить широкий спектр задач в области обеспечения безопасности объекта: сократить число постов охраны, организовать надежную систему контроля доступа, подтверждать критические операции и т.д.

Эксперт по стандартизации «Русского биометрического общества» Лилия Кураева рассказала о текущем положении дел в сфере нормативно-технического регулирования биометрической отрасли в России и мире: о действующих и разрабатываемых стандартах, а также о типовых ошибках, связанных с неиспользованием стандартов при создании открытых биометрических систем.

На конференции выступил эксперт от компании «Ростелеком» — директор проектов блока цифровой идентичности Тимур Шаповалов — он рассказал об эволюции единой биометрической системы и о том, какие ответы платформа дает на актуальные вызовы рынка.

Большой интерес аудитории вызвал доклад руководителя проектов 3DiVi Inc. Александра Пазина «Биометрия в системах контроля и управления. Технологии, аналитика, будущее». Эксперт рассказал, как меняется отрасль по мере того, как биометрические технологии становятся массовыми. Спикер подробно остановился на том, как узкоспециализированные системы сменяются системами, работающими в парадигмах «no-code» и «low-code» — то есть с минимальным программированием.

Полная версия конференции доступна на YouТube.