«Концепция ювелирного магазина уходит в прошлое». Как меняются покупатели украшений?

Основатель и главный дизайнер Ювелирного дома MOISEIKIN® Виктор Моисейкин уверен: ювелирный бизнес можно превратить в настоящее искусство, если следовать за своей мечтой и оставаться верным себе.

Уральский ювелир поделился с DK.RU, какие возможности сегодня ждут молодых ювелиров и какие произведения наиболее востребованы на современном рынке.

Виктор Владимирович, в связи с пандемией активность многих ювелирных брендов пошла на спад. Как это время пережил Ювелирный дом?

— Действительно, новые времена диктуют нам новые способы решения ситуаций. До пандемии и закрытия международных границ мы активно сотрудничали с азиатскими странами: Китаем, Гонконгом, Японией, Сингапуром. Пришлось обратить свое внимание и на отечественный рынок.

К примеру, в начале осени у меня была поездка в Сочи по приглашению частной галереи современного ювелирного искусства. Мы представили сочинцам наши ювелирные украшения и несколько значимых для нас камнерезных и бронзовых скульптур. Экспозиция вызвала огромный интерес и стала настоящим воплощением актуального jewellery-art. Следующая деловая поездка на Алтай стала продолжением необычного проекта.

Хочется, чтобы привычное понимание ювелирного магазина ушло в прошлое и уступило место новой концепции «галереи ювелирного искусства». Мы решили воплотить ее в Екатеринбурге. Обновленный show-room «Галерея MOISEIKIN®» откроется в ТЦ «Европа» уже в конце октября.

Какие активности Ювелирный дом планирует на Урале?

— Уже 29 октября в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге назовут имена лучших ювелиров России. Впервые в истории творческого состязания Гран-при конкурса станет работа Ювелирного дома MOISEIKIN® — позолоченный Пегас на подставке из уральских камней.

Башенку из шести Денежкиных камней крылатый конь венчает не зря. Пегас несет в себе глубокие смыслы. Он символизирует творчество, стремление к прекрасному, духовности, красоте. Помните, именно из-под копыт Пегаса на Геликоне образовался источник поэтического вдохновения, а сам крылатый конь стал символом Славы.

Нам бы хотелось, чтобы конкурсант, который окажется достоин главного приза, хранил в себе заряд творческой самореализации, верил в себя и украшал мир произведениями ювелирного и камнерезного искусства. А скульптура, созданная мастерами нашего Ювелирного дома, будет напоминать ему об этом.

Выставка конкурсных работ откроется в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 30 октября и продлится до 27 декабря. Там же можно будет познакомиться и с избранными произведениями Ювелирного дома — вне конкурсной программы представим витрину с бронзовыми сувенирами «Символ года».

Одна из задач этого конкурса, посвященного памяти известного уральского мастера Алексея Кузьмича Денисова-Уральского, — поддержка молодых имен. На ваш взгляд, какие шансы у талантливых авторов пробиться через тернии к звездной славе ювелирного мира?

— Сегодня ювелирная отрасль диктует достаточно жесткие коммерческие требования. Авторские дизайнерские украшения вышли в private-сегмент, куда пробиться было непросто и раньше. Непросто сегодня и заинтересовать потребителя, избалованного вниманием брендов.

Я придерживаюсь идеи, что в культуре современного потребления нужно менять фокус. Чтобы не спрос рождал предложение, а наоборот. В наши дни дизайнер должен иметь большую смелость и настойчивость, чтобы предлагать рынку что-то необычное, непривычное, вызывающее удивление и восторг.

Молодые авторы должны понимать — чтобы их произведения были востребованы на рынке, необходимо чувствовать мировые и социальные тенденции, забегать немного вперед, творить для будущих поколений.

Готово ли сегодня ювелирное и камнерезное производство воплощать смелые авторские проекты?

— Безусловно, технологический прогресс не стоит на месте. К примеру, аддитивные и smart-технологии значительно упростили процесс создания ювелирных украшений. Это вывело на первый план роль создателя, творца. Сегодня мы можем воплощать в реальность самые необычные и фантазийные вещи, о создании которых еще 10 лет назад и подумать было нельзя.

Так, наша авторская инновационная технология крепления камня Waltzing Brilliance®, которой мы подарили второе название «русская закрепка», позволяет придавать украшениям округлые, плавные, каскадные формы. Сочетаясь в необычной форме, камень и металл начинают играть по-новому.

Ювелирный дом славится не только драгоценными украшениями, но и интерьерной скульптурой из природного камня, серебра и бронзы. Разве этот декоративный жанр, с учетом нынешнего тренда минимализма, не ушел в прошлое?

— Отнюдь! Сувениры из драгоценных металлов были популярны в конце XIX-начале XX века, а бронзовые скульптуры вообще считались «визитной карточкой» русской кабинетной художественной бронзы. Статуэтки и сюжетные миниатюры Евгения Лансере, Николая Либериха, Василия Грачева и других русских мастеров прошлого и по сей день считаются предметами антикварной роскоши, вызывают огромный интерес у ценителей и украшают дорогие частные коллекции.

Мы трепетно придерживаемся традиций русского бронзолитейного искусства, но привносим и авторское видение. Анималистическая скульптурная миниатюра, созданная под брендом MOISEIKIN®, выполняется с тщательной и детальной реалистичностью. Гравировка металла происходит вручную. Физические особенности животных: игра мышц, пластика, мимика, шерсть или оперение — все это мастера воплощают с максимальной точностью. Порой, чтобы передать облик того или иного животного, художники пытливо изучают его анатомию, образ жизни, повадки.

Очень серьезный подход к работе.

— Без требовательного и серьезного подхода создание качественных произведений попросту невозможно! Производство Ювелирного дома работает согласно международным стандартам качества. Что, правда, не мешает нам развернуться в художественном исполнении работ.

Нередко облик сувениров от MOISEIKIN® носит шутливый, ироничный характер. Символы года, которых создают наши дизайнеры и скульпторы, полны радости, доброго веселья, благожелательности. Мы отходим от привычного понимания бронзовых сувениров на Новый год, предлагая покупателю игру, забаву.

Так же и великий Фаберже предлагал почитателям вернуться в детство и с предвкушением ждать внутри пасхального яйца сюрприз. Столп русской ювелирной школы, он вкладывал в свои произведения душу. Потому они и стали символом эпохи, и сегодня поражая воображение мастерством исполнения. Наши мышки, петушки, бычки и другие новогодние символы тоже несут в себе частичку авторской души…

Если в конце XIX века в жанре кабинетной бронзовой скульптуры спросом пользовались, в частности, сюжеты на тему охоты, что востребовано на рынке сегодня?

— Времена меняются, но вкусы людей из определенного социального круга остаются теми же. Состоятельная публика по-прежнему увлекается охотой, любит образы диких животных, хищников. Согласитесь, приятно иметь в кабинете статуэтку тигра, лежащего на скале, и видеть в ней образ покоренного зверя.

Бронзовую кабинетную миниатюру предпочитают, в основном, люди высокого социального статуса и высокого благосостояния. Причем, создание сувениров происходит под заказ. Это всегда небыстрое и дорогое удовольствие, результатом которого владелец уникального произведения будет наслаждаться долгие годы. Уверен, многие из наших работ достойны стать фамильной реликвией.

Есть ли у вас особенно любимые произведения?

— В коллекции Ювелирного дома хранится интерьерная бронзовая композиция Филин на книгах. Ее символическое название «Мудрость», потому что филин, в первую очередь, ассоциируется со знаниями, ясным умом, справедливой властью.

Ночной хищник поражает реалистичностью исполнения. Глаза филина из тигрового глаза выполнены мастерами столь тонко, что кажутся живыми. Когда мне нужно сосредоточиться, я смотрю на эту бронзовую птицу. Создается ощущение, что мудрый филин знает ответы на все вопросы… Вот уж точно это то произведение, с которым я не расстанусь!

Материал подготовлен Ювелирным домом MOISEIKIN®.