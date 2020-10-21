«Почему мы должны нанять именно вас?». Как отвечать на хитрый вопрос

Желание работать и обладание нужными навыкам и умениями — не всегда гарантия того, что вас возьмут на работу. На собеседовании важно «правильно» ответить на ряд вопросов.

На собеседовании нередко можно услышать вопрос: «Почему мы должны нанять именно вас?». На него ответил миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, пишет CNN. Вот что сказал известный на весь мир предприниматель (предполагалось, что это собеседование на позицию junior-разработчика в Microsoft):

«Вам стоит взглянуть на код, который я написал. Вы знаете, я немного сумасшедший. Я пишу программы на гораздо более высоком уровне, чем на любых курсах, которые я проходил, и думаю, что со временем я стал лучше. Так что взгляните, насколько я целеустремленный в этом плане. Я думаю, что отлично работаю с людьми, я могу немного жестковато критиковать их код, но в целом мне нравится работать в команде, мне нравятся амбициозные цели. Я люблю размышлять, как мы можем приблизить будущее. Софт — это круто, и я хочу быть к этому причастным».

Ответил Гейтс и на вопрос о желаемом размере зарплаты. Она заявил, что вместо денег предпочел бы опционы на акции Microsoft.

Напомним, ранее Билл Гейтс, ставший главным героем теорий заговора в 2020 году, дал несколько глобальных прогнозов на 2021 год. Особое внимание он призывал обратить на изменения климата и ждать окончания пандемии COVID-19 не раньше конца 2021 года.

Основное положение состоит в том, что жизнь становится лучше. Медленно, но верно мы осознаем, как мы обращаемся с меньшинствами, как мы обращаемся с женщинами. Медленно, но верно мы сокращаем смертность от рака, — сказал предприниматель.

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