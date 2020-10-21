Разгоняются до 360 км/ч. В Свердловской области будут собирать скоростные поезда для ВСМ

Новый завод разместится в Верхней Пышме на базе «Уральских локомотивов». Инвестиции в проект составляют 10 млрд руб. Первые скоростные поезда планируют изготовить уже к 2023 г.

На заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма дали старт строительству единственного в России комплекса для выпуска электропоездов, которые используют на высокоскоростных магистралях (ВСМ). Поезда смогут разгоняться до 360 км/ч. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд руб.

Вагоны будут использовать на высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Первый поезд планируют изготовить к 2023 г.

В запуске нового комплекса приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, президент «Сименс» в России Александр Либеров и другие.

Евгений Куйвашев заявил, что создание «Уральских локомотивов» открыло новую эру в истории отечественного железнодорожного машиностроения:

В сжатые сроки — всего за 10 лет – Верхняя Пышма стала ядром машиностроительного кластера. А Свердловская область серьезно укрепила свой статус центра российской инновационной промышленности. Сегодня здесь, на «Уральских локомотивах», почти четыре тысячи человек создают самую передовую технику, которая востребована как в пассажирских, так и в грузовых перевозках.

Дмитрий Пумпянский отметил, что производство в России высокоскоростных электропоездов является важнейшей задачей в рамках реализации проекта развития ВСМ:

Завод «Уральские локомотивы» на сегодняшний день единственный в стране готов в короткие сроки к 2025 г. к освоению и запуску в серийное производство высокоскоростного подвижного состава. Предприятие обладает мощным современным производственным комплексом, новейшими технологиями, собственной конструкторской школой, его специалисты обучены и имеют необходимые компетенции.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов по видеосвязи обратился к коллективу завода «Уральские локомотивы» и поздравил предприятие с 10-летием, которое завод отмечает в 2020 г.:

Ваш завод является одним из самых передовых и современных в российском машиностроении и по инновационным внедряемым здесь технологиям, и по уровню решаемых задач. Уверен, никакие внешние воздействия не смогут помешать вам воплотить в жизнь план по реализации самого амбициозного в транспортном машиностроении проекта ближайшего будущего, а именно: по созданию российского высокоскоростного подвижного состава и его серийному выпуску.

Напомним, завод «Уральские локомотивы» определен в качестве базового предприятия для выпуска высокоскоростных электропоездов совместно с немецким концерном «Сименс». Президент «Сименс» в России Александр Либеров рассказал:

Мы все разделяем общую цель и считаем, что производство инновационных высокоскоростных электропоездов должно быть в максимальной степени организовано в Российской Федерации. Надеемся, что подписанное соглашение о намерениях поможет создавать железнодорожный транспорт нового поколения на российских мощностях и для российских пассажиров.

Впервые о запуске производства высокоскоростных поездов на территории Свердловской области заговорили в начале 2019 г. Тогда начать производство рассчитывали в рамках строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск.

Как рассказывал DK.RU, в России планировали запустить сразу несколько ВСМ. Изначально говорилось об амбициозных проектах Москва-Казань и Екатеринбург-Челябинск, однако из-за больших финансовых вливаний оба этих проекта были заморожены. В результате правительство отдало предпочтение строительству ВСМ по маршруту Москва-Санкт-Петербург, проект новой ветки в 2019 г. одобрил Владимир Путин. Ввод магистрали в эксплуатацию планируется на 2026 г.