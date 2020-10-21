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С экс-министра Абызова взыскали более 32 млрд руб. в пользу государства

С экс-министра Абызова взыскали более 32 млрд руб. в пользу государства
Автор фото: Виталий Белоусов. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Взысканная сумма — рекорд в России по аналогичным искам. Генпрокуратура считает, что Абызов, будучи министром, незаконно занимался предпринимательством.

#НОВОСТИ

21 октября Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства 32,5 млрд руб. с экс-министра по делам «Открытого правительства» и экс-владельца компании «Ру-Ком» Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда. По мнению Генпрокуратуры, подавшей иск, он получил эту сумму в качестве дохода от продажи кипрских офшоров, через которые управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО). Сделка нарушила запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает надзорное ведомство.

Деньги взысканы лично со счетов Абызова и с пяти иностранных юридических лиц, пишет  «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Сумма в 32,5 млрд руб. — рекорд в России по аналогичным искам. 

Абызов все обвинения отрицает. 

По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов при поступлении на госслужбу скрыл сведения о своем реальном имуществе и не раскрыл сведения о пяти принадлежащих ему кипрских компаниях. Как считает истец, будучи министром, он тайно занимался предпринимательством, оформив подконтрольные ему компании на подставных лиц.

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Экс-министра задержали в марте 2019 года, изначально по подозрению в хищении 4 млрд руб. у акционеров двух электроэнергетических компаний в Сибири. Сейчас его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Он находится под арестом.

Автор: Андрей Пермяков
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