Конфликт исчерпан? В Свердловской области создали экспертный совет по строительству

В новый орган вошли чиновники и застройщики. Совет должен наладить механизм взаимодействия между двумя этими группами. С помощью совета застройщики также смогут продвигать идеи для развития отрасли.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании экспертного совета по строительству, пишет ЕАН.

Совет станет совещательным органом, который наладит механизм взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений для реализации единой градостроительной, архитектурной политики и оптимизации процессов строительного цикла.

Также орган будет заниматься подготовкой предложений по развитию строительной отрасли и оптимизации инвестиционно-строительного цикла. Кроме того, в функционал совета входит анализ нормативно-правовых актов региона с целью выявления возможностей для сокращения количества и сроков выполнения административных процедур.

Председателем совета назначен заместитель губернатора региона Сергей Швиндт, заместителем председателя стал министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Также в состав совета вошли еще 14 человек, в частности, мэр Александр Высокинский, глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, заместитель генерального директора «Форум-Групп» Сергей Мямин, президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, глава компании «Принцип» Геннадий Черных, мэры Каменска-Уральского и Березовского и другие.

Создание совета потребовалось на фоне конфликта застройщиков и властей, о котором подробно рассказывал DK.RU. Напомним, члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в ПЗЗ, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса. Девелоперы настаивают на уплотнительной застройке центра города, однако городские власти не торопятся идти навстречу бизнесу и опасаются, что предложенные изменения приведут к недостатку социальных объектов, которые обслуживают жилую застройку.

После публичного конфликта Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. В итоге дело дошло до губернатора. Как писал DK.RU, застройщики обратились к нему с официальным письмом в середине октября.