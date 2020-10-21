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Президент уральских застройщиков занялся проектом Заводовского

Концепция застройки на набережной
Концепция застройки на набережной. Иллюстрация: Астон

В Екатеринбурге продолжится застройка набережной. 10 башен на берегу Нижне-Исетского пруда возведет компания «Астон». Задействовать планируют даже соседний остров. Показываем эскизы.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Компания «Астон», директором которой является Вячеслав Трапезников, президент «Ассоциации строителей Урала», застроит набережную на Уктусе. Это будет десять жилых башен высотой от 16 до 32 этажей общей площадью порядка 150 тыс. кв. м. Жилой квартал станет продолжением проекта компании «Малышева 73» (возглавляет Игорь Заводовский), первые дома которого называются «Сказы Бажова».

Как рассказал DK.RU Вячеслав Трапезников, «Астон» стал партнером «Малышева 73» и уже больше года работает над переосмыслением этого проекта. Новое название жилого комплекса — «Сезоны».

Решение выбрать партнера «Малышева 73» приняли осознанно. Я рад, что они остановили выбор на нас. Не буду раскрывать подробности соглашения, но все дома проектируем, строим и продаем мы. Это уникальное место для Екатеринбурга, мы в него очень верим и убеждены, что с новой архитектурой сможем раскачать его по-настоящему.

Площадь во дворе

Фасады будущей застройки

Архитектором проекта выступило архитектурное бюро «Оса» Станислава Белых.

Задача, чтобы у человека было как можно меньше необходимости садиться в машину или пользоваться общественным транспортом, а была пешеходная доступность большинства сервисов, коммерции и рекреации. Мы также рассматриваем возможность облагородить один из прилегающих островов, чтобы он стал частью рекреационной территории комплекса, — сказал Вячеслав Трапезников.

Вид будущей застройки

Внутреннее пространство

Реализовать проект планируется в течение восьми лет. Этим летом компания «Малышева 73» облагородила рядом с этой территорией 700 м набережной на Уктусе, вложив в ее строительство 300 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга согласовала девелоперу, совладельцу бизнес-центра «Высоцкий» Андрею Гавриловскому проект планировки и межевания территории на Уктусе. В районе улиц Щербакова, Лыжников и русла реки Исети планируется строительство жилого квартала высотой до 28 этажей. Мы показывали эскизы проекта.

Иллюстрации: Астон

Автор: Анна Хлебникова
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