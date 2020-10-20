Времени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзий

Врач и предприниматель Адам Белл рассказывает, как освободился от тирании часов. DK.RU выбрал из колонки главное.

Давление времени пронизывает нашу жизнь на всех уровнях, но оно служит ясной цели: заставляет нас вовремя выполнять работу, побуждает побивать личные рекорды в тренажерном зале и упорядочивает процесс приготовления пищи. Дедлайны также могут увеличить производительность труда за счет повышения мотивации к выполнению задачи.

Но давление времени может отнять у мозга ограниченные ресурсы и ухудшить нашу производительность во всем, от пилотирования самолетов до творческого мышления. Как же быть?

Время будто бы проносится на невероятной скорости, когда вы чем-то заняты, и невыносимо медленно тянется в более спокойной обстановке. Вы просите часы либо ускориться, либо замедлиться. В результате возникают своего рода биполярные отношения со временем.

Периоды занятости на работе проходят слишком быстро, и постоянно остается ощущение, что времени, чтобы выполнить все задачи, никогда не хватает. Периоды спокойствия проходят слишком медленно, заставляя вас мучительно смотреть на часы, чтобы понять, сколько еще осталось минут.

Работая в свое свободное время и имея ограниченные ресурсы, начинаешь смотреть на время совсем по-другому. Оставив работу на полную ставку, я стал одержим тем, как использую свое время. Глубоко одержим.

Настолько одержим, что отслеживал, что я делаю каждые 15 минут — с момента пробуждения до момента, когда моя голова касалась подушки. Я даже отслеживал время, проведенное с моей девушкой. Несмотря на то, что в ретроспективе это выглядело весьма социопатически, она поняла мою одержимость и только просила, чтобы я выделял больше времени на наше общение.

Читайте также: «Работаю 7 дней в неделю, но всего 16 часов». Как успевать работать быстро, но хорошо

Первый месяц я не мог поверить, сколько времени я «тратил впустую». Я надеялся, что около 70% времени бодрствования провожу за работой, но в первый месяц этот раздел составил лишь 34%. Я старался сэкономить время на всем, чем только можно — принимал душ быстрее, меньше занимался спортом, готовил только самые простые блюда.

После шести месяцев кропотливого тайм-менеджмента я сумел увеличить «рабочее время» с 34% до 70%.

Круговая диаграмма выглядела лучше, но я чувствовал себя более выгоревшим, чем когда-либо. Я находился под постоянным, созданным своими же руками, давлением времени. И чем больше я пытался выжать из каждой минуты бодрствования, тем меньше времени у меня было. Независимо от того, сколько я делал за день, всегда оставались еще задачи, а часов в сутках не хватало.

Я хотел поехать в отпуск, но в то же время хотел остаться на рабочем месте. Отпуск казался пустой тратой времени. И всякий раз, когда я проводил время со своей девушкой, я не уделял ей внимания, я просто думал о том, как использовать это время для выполнения задач в списке дел.

Что-то должно было измениться. Изучив науку управления временем, я начал использовать умные перерывы.

Сначала я попробовал технику помодоро. Иногда она творит чудеса. Но не в моем случае. Мне казалось, что всякий раз, стоит мне почувствовать поток, срабатывает будильник, и мне приходится делать еще один перерыв.

Затем я попробовал правило 52–17. Этому правилу оказалось проще следовать, и с ним было легче вести таблицу отслеживания времени. Но 52 минуты все равно казались слишком коротким периодом работы.

Наконец, я узнал про ультрадианные ритмы и базовый цикл отдыха и активности. В соответствии с ними период работы основан на 80-120-минутных естественных ритмах, которым следует тело. То же самое происходит в цикле сна, где примерно 90 минут глубокого сна сменяются примерно 20 минутами быстрого сна.

Я нашел свою колею и вернулся в дело. По крайней мере, на время. Мой моральный дух улучшился, особенно когда я стал использовать время перерыва на здоровые занятия, вроде медитации, прослушивания музыки или спорта. Казалось, я нашел идеальный баланс, и моя производительность снова возросла.

Но это продолжалось недолго.

Правда была в том, что я мог сделать столько угодно перерывов, чтобы быть продуктивнее, но мое внутреннее состояние все еще было как у загнанной лошади. Дефицит времени никуда не делся. Почему же?

Я ушел с работы на полный день главным образом потому, что хотел избежать часового рабства и свободно работать по собственному графику. Но после этого дефицит времени у меня стал еще больше, чем когда-либо. И хуже всего было то, что я сам загонял себя в угол. Моей жизнью управлял внутренний тиран.

Радикально изменившись, я перестал отслеживать время или следить за расписанием. Внезапно туман рассеялся, все стало казаться проще. Мой внутренний тиран покинул свой пост, и то же самое случилось с чувством нехватки времени. Теперь у меня было изобилие времени, а не его бесконечный дефицит. И никаких указаний от внутреннего голоса. Мое моральное состояние резко улучшилось, и в конце каждого дня я чувствовал себя удовлетворенным, что бесконечно более приятно, чем привычное чувство поражения.

И тут я понял, насколько продуктивным был в действительности. Это было откровение: все эти месяцы тяжелого труда были направлены на то, чтобы успокоить внутреннего тирана.

Избавившись от нехватки времени, я стал подходить к задачам более эффективно. Все это время я работал неоптимальным и привычным способом. Это известный эффект нехватки времени — он способствует когнитивной эвристике или «ментальным уловкам», которые направлены на скорость, а не более взвешенные решения. Вы выполняете задачи быстрее, но часто за счет качества.

Теперь, когда я себя отлично чувствовал и у меня была уйма времени, не только улучшилось качество моей работы — я стал любить каждую минуту.

Я понял эту радикальную трансформацию, применив те же принципы круга дефицита, только теперь все было наоборот.

Не испытывая дефицита времени, вы смотрите на него с точки зрения «песочные часы наполовину полны». Это воспринимаемое изобилие времени улучшает самочувствие, что, в свою очередь, повышает производительность. Когда производительность высока, давление времени становится еще меньше, и кажется, что времени — еще больше.

При работе в собственном графике не так много дедлайнов или каких-то временных ограничений извне. Но реальный мир гораздо менее щедр.

Опыт «духа свободы» изменил мое представление о том, что такое нехватка времени. Задачи, ограниченные по времени, — это просто задачи, требующие определенного приоритета. Но мы путаем эту потребность в расстановке приоритетов с необходимостью вызывать стрессовую реакцию, так как мозг считает, что это помогает уложиться в срок. В результате нам трудно отделить лимиты по времени от стрессовой реакции, с которой они связаны. Но они существуют отдельно друг от друга.

Временные рамки объективны — это время в будущем, к которому нужно выполнить задачу. Реакция на стресс субъективна — это чувство страха, когда вы пытаетесь закончить отчет за десять минут до дедлайна.

Когда на вас накладывают временные ограничения, стресс, который они вызывают, приводит вас к мысли, что времени не хватает. Этот ощущаемый дефицит времени становится врагом, с которым вы вынуждены бороться.

Но этот недостаток времени — иллюзия.

Часы безразличны к тому, провалится ли ваш стартап, если клиент не найдется до того момента, когда вы превратитесь в кучку пепла. Они бессердечно игнорируют шансы пациента на выживание, если вы не смогли вовремя применить дефибриллятор. И им все равно, сколько вы потеряете денег, если не сделаете что-то вовремя. Часы просто тикают, не обращая внимания на вашу ежедневную борьбу.

Ранее на DK.RU: Какие специальности сегодня в зоне риска и что делать тем, для кого это основная работа