Американские индексы умеренно растут, в России акции падают: главное на рынке инвестиций

«Начало нового сезона отчетности в США было умеренно-позитивным. Российский фондовый рынок на прошлой неделе закрылся в минусе под влиянием умеренно-негативной внешней конъюнктуры».

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели индекс S&P500 подрос на 0,2%, показав третий недельный рост подряд, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,8%, завершив ростом четвертую неделю подряд. Индексу развивающихся рынков MSCI EM (+0,14%) также удалось остаться в плюсе по итогам прошлой недели, но практически полностью за счет Китая. На прошлой неделе в Китае вышла сильная статистика по промышленному производству за сентябрь (+6,9% г/г против ожиданий на уровне +5,8% г/г). В начале текущей недели стало известно, что ВВП Китая за 3 кв. 2020 г. вырос на 4,9%, что существенно лучше, чем темпы роста за 2 кв. (+3,2%), однако немного хуже консенсус-прогноза экспертов Bloomberg на уровне +5,3%.

Хотите узнать больше о происходящем на рынке инвестиций?

Европейские фондовые индикаторы почти повсеместно закрыли неделю с отрицательными результатами на фоне быстрого распространения «второй волны» пандемии в Европе, а также угрозы выхода Британии из ЕС «без сделки». В США на минувшей неделе ждали, но так и не дождались определённости с новой программой стимулов.

А вот свежий отчет по розничным продажам приятно удивил инвесторов. Данные показали рост продаж в сентябре на 1,9%, что стало самым высоким результатом за последние 3 месяца, превысив прогнозы почти в два раза. Показатель без учета автомобилей вырос на 1,5% (вместо ожидавшихся 0,4%). Эти данные отчасти служат аргументом для местных властей не закрывать повторно экономику, несмотря на то, что в ряде штатов число новых заражений Covid19 уже превысило весенние рекорды.

Начало нового сезона отчетности в США было умеренно-позитивным. Инвестиционные банки JPMorgan, Goldman и Morgan Stanley отчитались в целом лучше ожиданий. JPMorgan, в частности, заявил, что готов вернуться к реализации программы по выкупу акций. Однако результаты Bank of America пострадали из-за низкого чистого процентного дохода, а банк Wells Fargo снизил свой прогноз на год. На этой неделе сезон отчетности активизируется: за 3 квартал отчитаются такие компании, как Tesla, Netflix, IBM и Intel. Из макростатистики этой недели отметим данные по рынку жилья в США и предварительную статистику по PMI в Европе и США за октябрь. Внимание инвесторов будет также занято предвыборной гонкой и новостями о пандемии и борьбе с ней. Ожидаем повышения волатильности с приближением президентских выборов.

Золото на минувшей неделе потеряло в цене 1,6% на фоне сильного доллара и очередном торможении переговоров о стимулах в США. Однако в начале текущей недели желтый металл подрастает, поскольку надежды на новые денежные вливания после выборов президента США продолжают подпитывать краткие всплески спроса на золото.

Российский фондовый рынок на прошлой неделе закрылся в минусе под влиянием умеренно-негативной внешней конъюнктуры. Индекс Мосбиржи упал на 1,2%, вновь пробив вниз уровень 2800 пунктов. Хуже рынка вновь выступал нефтегазовый сектор во главе с Татнефтью (-6,5%). Акции Яндекса просели на 3,3% на новостях о том, что сделка с TCS не будет реализована. В краткосрочной перспективе новость негативна для обеих компаний, поскольку для Яндекса это означает потерю потенциально сильного партнера в сфере финтех, а для TCS и его акционеров — потерю перспективы расширения за пределы своего бизнеса и привлекательной оценки.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Данные материалы подготовлены аналитиками ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Данный материал не является «Рекламой» в понимании Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Данный материал не предназначен для широкого распространения и не является рекламой, адресованной неограниченной группе лиц в отношении ценных бумаг или соответствующих финансовых инструментов, а также финансовых услуг, и предназначен только индивидуальным получателям, являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если данный материал содержит указание на ценные бумаги, то описываемые в материале ценные бумаги могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. При подписании договора необходимо ознакомиться с рисками, связанными с инвестированием в ценные бумаги и финансовые инструменты.

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ». Адрес места нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, дом 73, стр. 1., этаж 2, помещение 12. Ознакомиться с условиями соответствующих договоров, а также получить иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, дом 73, стр. 1, или по телефону +7 (495) 727-00-77. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»: на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10 ноября 2009 г.; на осуществление дилерской деятельности № 177-12665-010000 от 10 ноября 2009 г.; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-12670-001000 от 10 ноября 2009 г.; на осуществление депозитарной деятельности № 177-13612-000100 от 21 июня 2011 г.