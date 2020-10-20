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Город не получит к 300-летию храм Святой Екатерины

Город не получит к 300-летию храм Святой Екатерины
Иллюстрация: e1.ru

Строительные работы начнутся, самое раннее, в следующем году, возможно, даже позднее. Об этом рассказали представители Уральской горно-металлургической компании на форуме «100+».

#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#УГМК#ХРАМ-НА-ДРАМЕ

Представители УГМК на строительном форуме «100+», который проходит в эти дни в Екатеринбурге, показали примерный эскиз будущего храма святой Екатерины. Он значительно отличается от показанных ранее классических вариантов православного храма.

Окончательной концепции сооружения еще нет, — подчеркнули представители металлургов и добавили, что пока решаются имущественные вопросы, связанные с площадкой, на которой планируется возвести храм.

Напомним, вопрос о строительстве храма в честь покровительницы Екатеринбурга обсуждается уже десять лет. Вначале представители церкви и промышленники, готовые пожертвовать средства на возведение церкви, намеревались поставить объект на прежнем месте — сейчас это пл. Труда. Однако горожане вышли на митинг против строительства храма. Позже возникла идея возвести культовое сооружение в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы опять провели протестную акцию: они обнимали пруд.

Следующий вариант — разместить храм в сквере у Тетра драмы — привел к открытым столкновениям горожан с правоохранителями. К решению вопроса подключился Владимир Путин. После этого власти региона и города провели опрос среди горожан, предоставив для выбора две площадки: территорию приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом (в границах ул. Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — ул. Челюскинцев).

Как рассказывал DK.RU, свое мнение высказали 97 143 человека. Большинство — 56 008 участников — проголосовали за площадку на месте Приборостроительного завода. Сейчас у здания два собственника — УГМК и Альфа-Банк. Переговоры с финансовой организацией еще идут, хотя принципиальное согласие на переезд было получено.

О том, как проходила дискуссия по поводу строительства храмов, организованная УГМК, читайте завтра на DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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