«Соединит Плотинку и лесопарк». Архитекторы спроектировали мост через промзону на Шарташе

Рендеры нового моста появились в соцсетях архитектурного бюро «Гордеев — Демидов».

Первомайская улица начинается у набережной городского пруда и обрывается в километре от Шарташского лесопарка, который сегодня изолирован от центра Екатеринбурга. Спиральный пешеходный мост от улицы Первомайской до набережной озера Шарташ позволит связать знаковые части города, — такими словами сопроводили пост специалисты архбюро.

Так может выглядеть новый мост. Иллюстрация: АБ «Гордеев — Демидов»

По их подсчетам, преодолеть путь от дендрологического парка на ул. Мира до набережной озера по новому мосту можно будет за 15 минут пешим ходом. Сегодня на это уходит в три раза больше времени, так как приходится идти в обход. Кроме того, новый объект даст развитие району, уверены архитекторы:

Спиральный велопешеходный мост, проходящий над железнодорожными путями, Егоршинским подходом и частной одноэтажной застройкой, позволит решить проблемы территории: поспособствовать развитию района и окружающей застройки за счет притока инвестиций, развить улично-дорожные сети и инфраструктуру парковой зоны.

Авторы проекта также считают, что мост дополнит концепцию благоустройства Шарташского лесопарка.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин уже одобрил предложение.

Мост позволит проехать на велосипеде от Плотинки по улице Первомайской до Шарташского лесопарка. Готов включаться в обсуждение и дальнейшее продвижение! — прокомментировал он пост архитекторов в Facebook.

Напомним, Шарташский лесной парк в настоящее время активно благоустраивается. На его базе планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер с инфраструктурой для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В июне 2020 г. архитектурная мастерская «Городское планирование», которая разрабатывает мастер-план развития Шарташского лесопарка, представила варианты обновления парка. В июле началось обсуждение концепции развития территории с заинтересованными жителями. Как писал DK.RU, ключевыми проектами, которые проектировщики планируют реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие.