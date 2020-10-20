Это ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностями

10 октября в мире отмечали Всемирный день психического здоровья. Это был повод еще раз напомнить общественности о том, что в современном мире число неврозов и депрессий растет огромными темпами. Что же нужно делать и чего остерегаться ради сохранения эмоционального спокойствия и ясного ума? Всемирно известный психолог и психиатр Виктор Франкл выделил четыре черты характера, которые ведут к экзистенциальному вакууму и массовым неврозам. Эти черты характера современного человека он называл неврозоподобными. По мнению Франкла, коллективные неврозы современного общества характеризуются четырьмя главными симптомами.

1. Эфемерное отношение к жизни

Мы отказываемся от долгосрочного планирования, потому что не уверены в завтрашнем дне и, в конечном счете, считаем, что наша жизнь бессмысленна. Виктор Франкл называл это экзистенциальным вакуумом. Он проявляется в состоянии скуки и апатии, или же в бесконечном стремлении чем-то себя занять, в постоянной гонке. Франкл писал: «Чем менее способен человек определить цель своей жизни, тем более он ускоряет ее темп».

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2. Фаталистское отношение к жизни

Виктор Франкл говорил:

«Эфемерный человек говорит: «Нет смысла строить планы на жизнь, поскольку однажды атомная бомба все равно взорвется». Фаталист говорит: «Строить планы даже невозможно». Он рассматривает себя как игрушку внешних обстоятельств или внутренних условий и поэтому позволяет управлять собой. Он не управляет сам, а лишь выбирает вину за то или иное в соответствии с учениями современного нигилизма. Нигилизм держит перед ним кривое зеркало, искажающее изображения, в результате чего он представляет себя или психическим механизмом, или просто продуктом экономической системы».

3. Конформизм, или коллективное мышление

Человек подавляет свою оригинальность в угоду общепринятым взглядам и тенденциям. Сейчас этот симптом особенно заметен в социальных сетях. Как правило, растворения «я» в коллективном мышлении происходит неосознанно, но иногда мы сознательно скрываем свою позицию, боясь осуждения толпы. Это ведет к стремлению быть незаметным и (или) следовать за взглядами большинства из окружения, даже если на самом деле человек думает иначе.

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4. Фанатизм

Конформист отрицает свою собственную личность, а фанатик отрицает личность в других. Он никого не слышит, кроме себя. Не приемлет ничьей точки зрения, кроме своей. Беда еще и в том, что у него нет своего собственного мнения, он просто выражает распространенную точку зрения, которую присваивает себе.