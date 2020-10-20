Водители скорых получают выплаты за работу с ковид-больными через депутатов и прокуратуру

Всего в производство Городского суда Первоуральска поступили четыре иска в интересах четырех работников скорых.

Ранее этот суд уже рассматривал аналогичное заявление от водителя медбригады Сергея Бажукова. Истец требовал выплатить ему 25 тыс. руб. за работу с ковид-пациентами. Руководство станции скорой помощи не стало начислять премию, поскольку водитель официально не входил в состав спецбригады, работавшей по вызовам к таким больным. Однако в областной инспекции труда не согласились с аргументами руководства скорой, пояснив, что постановление Правительства РФ предусматривает стимулирующие выплаты в размере 25 тыс. руб. для всех медработников, которые контактировали с больными коронавирусом.

Вопрос о стимулирующих выплатах водителям скорых в регионе поднимается не в первый раз. Ранее DK.RU описывал ситуацию, которая сложилась в компании «Феникс-Логистика» — она обслуживает екатеринбургскую станцию скорой помощи на условиях аутсорсинга. Выплата «путинских» премий шоферам компании была под угрозой, поскольку претендовать на эти деньги могут лишь те, кто работает в муниципальных и государственных учреждениях. Водители «Феникс-Логистика» обратились к депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских с просьбой разобраться и помочь.

Депутат написал запрос в местную прокуратуру, однако там нарушений не выявили.

К сожалению, на местном уровне не удалось добиться справедливости для водителей скорой помощи. Прокуратура Екатеринбурга резюмировала, что только подстанции №№ 6, 7, 15 специализируются на COVID-19, а обратившиеся ко мне шоферы — из других подразделений. Такой ответ водителей только раздосадовал. Они продолжают настаивать на своем. А в качестве весомого аргумента вновь показывают внутренние документы, доказывающие, что другие бригады также «эвакуировали» горожан с ковидом, — рассказал Альшевских в своем аккаунте в Facebook еще 20 августа.

После этого Андрей Альшевских обратился в Генеральную прокуратуру. 20 октября парламентарий написал о том, что «глобальная претензия екатеринбургских водителей скорой помощи, числящихся на аутсорсинге, снята».

Люди жаловались, что перестали получать доплаты за перевозку больных COVID-19. В свердловском Минздраве клятвенно пообещали, что рассчитаются с долгами, никого не обделят. И деньги начали поступать (главное — не сглазить), хоть и с опозданием, — отчитался депутат и добавил. — Соответственно, прокуратура региона по моему запросу не нашла трудовых нарушений. Будем честны, если бы сотрудники пермской компании не поделились проблемой во всеуслышание, наверняка остались бы без премиальных. Хотя с апреля ежедневно рискуют своими жизнями, подвергают опасности здоровье родных и близких.

По данным, которые приводит депутат в своем посте, за время пандемии почти полсотни водителей скорых заразились коронавирусной инфекций.

Всего же за время пандемии в регионе COVID-19 выявили у 33 170 человек, напоминает Justmedia.ru. За это время выздровели и выписались и больниц 25 189 свердловчан, умерли от болезни 708 пациентов. На сегодня состояние 206 госпитализированных оценивается как тяжелое, 165 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 — на аппаратах ИВЛ. За последние сутки, по данным оперштаба, вирус обнаружили у 258 жителей области.