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Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?

Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?
Иллюстрация: pixabay.com

Вооруженные силы России могут ждать серьезные перемены. Минфин, изучая вопросы оптимизации бюджета, обратил внимание на численность военных, размер их зарплат и социальные льготы.

#НОВОСТИ

В рамках оптимизации бюджета России могут заметно сократить численность вооруженных сил, сообщают «Известия».

Министерство финансов обратило внимание на расходы бюджета на вооруженные силы России. Ведомство предлагает оптимизировать бюджет, сократив численность войск, увеличив возраст выхода военных на пенсию и отменив индексацию пенсионных выплат.

Ранее Минфин предлагал реформировать правоохранительный блок, создав единый орган, который сможет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД. Это предложение, по мнению специалистов, позволит сэкономить около 20 млрд рублей в год.

Инициативы Минфина были направлены в Совет безопасности РФ в середине октября. В Минобороны изучают предложения.

Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.

Сделать это Минфин предлагает за счет свободных вакансий, а также переводя на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач (медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики).

Сокращение сотрудников на 10%, особенно за счет вакансий, — незначительная цифра, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Но при этом экономия для бюджета, по очень приблизительным оценкам эксперта, может достичь 3% ВВП или 20 млрд рублей.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает иначе: Содержание военнослужащих — далеко не самая большая статья расходов, но на боеготовности армии это сокращение может отразиться негативно.

Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

— В войсках вопрос будет решаться по-разному, — предположил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Где-то люди будут приносить еду с собой, где-то их придется отпускать на обед за пределы части, что не очень положительно скажется на боеготовности. А как будет решаться вопрос с контрактниками на отдаленных объектах?

Также в документе предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, и в нем учитывается учеба в военном вузе. Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, без учета лет обучения. Но такое предложение противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе», считает Олег Жердев.

Еще одна предлагаемая норма — увеличение срока службы для права на «военную ипотеку». Сегодня офицер может стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) сразу после окончания вуза, а солдат или сержант-контрактник — после трех лет службы.

Автор: Александра Клименко
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