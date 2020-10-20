Сбер будет следить за расходами и передвижениями граждан. Данные продадут бизнесу и власти

Сбербанк разрабатывает сервис геоаналитики, который будет анализировать банковские транзакции граждан и данные о местоположении магазинов, а также передвижения граждан — для понимания миграционных потоков. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента Сбербанка Станислава Карташова. Полученные данные в обезличенном виде будут продавать бизнесу — например, чтобы понять, где лучше открыть новый магазин — и региональным властям для городского и транспортного планирования.

Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу, — рассказал г-н Карташов.

Сервис будет работать в рамках платформы «СберАналитика» — о ее запуске госбанк объявил 13 октября. На платформе будет продавать информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели и другую аналитическую информацию. Источником данных для нее являются наличные и безналичные денежные потоки граждан и юрлиц, банкоматы и POS-терминалы, а также другие данные. Всего у Сбербанка, по собственным сведениям, 96,9 млн активных клиентов-физлиц, 2,6 млн активных корпоративных клиентов, 51,6 тыс. банкоматов, 2,2 млн POS-терминалов в торговых точках.

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Банк намерен занять 10% рынка потребительской аналитики через два года и зарабатывать, предоставляя подписку на сервис и индивидуальные экспертизы. Сейчас аналитики для бизнес-клиентов предоставляют сотовые операторы, свой сервис геоаналитики для бизнеса есть и у Mail.ru Group.

Объем рынка сервисов геоаналитики в России в 2019 г. превысил 800 млн руб., за год он вырос почти на 30%, подсчитали в iKS-Consulting. Основные потребители этого рынка — федеральные ритейлеры, госсектор, банки и финансовые компании, а ключевые игроки — сотовые операторы и их структуры. Услуги анализа данных с использованием ряда источников обойдутся в сотни тысяч рублей, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

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Какие-то компании могут анализировать данные от сотовых операторов о передвижении людей, однако этих данных недостаточно для полной картины, неизвестно, что за люди проходят и что они покупают. Именно здесь у Сбербанка есть возможность удачно зайти на рынок, так как компания обладает масштабными данными о платежах россиян как лидер по эквайрингу и банковскому обслуживанию, — считает эксперт.

Впрочем, данные операторов сотовой связи являются более полными, так как не только содержат информацию о месте транзакции, но и «позволяют сформировать карту геопозиционирования пользователя вне зависимости от совершения покупок», говорит директор по технологиям Media Direction Group и вице-президент IAB Russia Александр Папков.