Свердловская область вошла в ТОП-10 российских регионов по числу личных банкротств

Сведения о личных банкротствах свердловчан опубликованы в едином реестре банкротств «Федресурс» со ссылкой на данные арбитражных управляющих. По количеству несостоятельных граждан Свердловская область стала шестой среди регионов России. Всего с момента появления в России процедуры личного банкротства такой статус получили около 9,5 тыс. свердловчан.

Инициаторами процедуры личного банкротства в основном выступают сами должники.

Интерес граждан к освобождению от долгов через личное банкротство постоянно растет, поскольку процедуры становятся понятнее и дешевле, а граждане — более информированными. Также в перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 г. можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы, — считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин (цитата по Znak.com).

При этом ресурс отмечает, что среди юрлиц количество банкротств снизилось. За прошедшие месяцы 2020 г. финансово несостоятельными объявлены 254 фирмы — это почти на 19% меньше, чем в тот же период прошлого года. Эксперты объясняют такие показатели введением моратория на банкротства компаний, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Как ранее писал DK.RU, число дел о личных банкротствах в Свердловском арбитраже резко увеличилось за период пандемии. По данным председателя арбитража Светланы Цветковой, только за июнь 2020 г. в суд поступило 450 исков о банкротстве физических лиц, тогда как за предыдущие пять месяцев было подано 901 аналогичное заявление.

Увеличение числа банкротств эксперты связывают с пандемией COVID-19 и последовавшими за ней изменениями на рынке труда. По статистике, в должники попадают преимущественно люди рабочих профессий, которые кредитовались в микрофинансовых организациях, но не сумели выплатить долг из-за сложной финансовой ситуации.