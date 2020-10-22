Тратить деньги с умом. Какие технологии использует бизнес, чтобы выжить в пандемию

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» рассказала, какие решения позволяют бизнесу в сегодняшних непростых экономических условиях сокращать издержки и оптимизировать расходы.

Пандемия и связанные с ней ограничения заставили многие бизнесы поменять стратегии развития.

Новые реалии потребовали иначе выстраивать ораганизацию передачи информации, выросли требования к ее защищенности. Кроме того, компаним стали тщательнее подходить к своим тратам, искать способы сэкономить. Все это позволяют сделать облачные сервисы, — рассказала Александра Лещева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

По ее словам, с марта, когда в стране ввели первые ограничения, связанные с пандемией, провайдер каждый месяц отмечает рост спроса на облачные сервисы в среднем на 30%. Организация виртуального сервера вместо физического позволяет существенно снизить затраты, говорят в «Ростелекоме» и приводят такие цифры. Для средней компании, занимающейся торговлей, организация двух физических серверов и покупка софта для них обойдется примерно в 8 млн руб. Эксплуатироваться система будет около 5 лет — затем потребуется расширение.

Ежемесячная аренда двух виртуальных серверов обойдется тому же предприятию примерно в 90 тыс. руб.. то есть за пять лет сумма 5,4 млн руб. При этом платежи можно уменьшить: если по каким-то причинам снизились объемы информации, нужно меньше места на виртуальных серверах — соответственно, снижается и сумма аренды, — рассказывает Александра Лещева.

В ноябре прошлого года компания «Ростелеком» запустила в Екатеринбурге опорный Центр обработки данных (ЦОД) со сверхвысокой пропускной способностью и максимальной киберзащитой. Сегодня там размещаются виртуальные серверы многих компаний. В виртуальном ЦОДе можно разместить как системы для обеспечения удаленной работы, так и почтовые сервисы, сервисы «1С», а также виртуальную цифровую телефонию и данные услуги «Видеонаблюдения»

Еще одна услуга, показывающая стабильный рост во время пандемии, — видеонаблюдение.

Сегодня видеонаблюдение можно отнести к таким же гигиеническим требованиям, как и антивирусная защита, — считает Александра Лещева. — Такими системами оборудуют и производственные цеха в крупных компаниях, и торговые залы, и, к примеру, салоны красоты или фитнес-центры.

Предприятиям малого и среднего бизнеса «Ростелеком» предлагает бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ.

Ни за камеры, ни за подключение в течение месяца платить не надо. Этого времени бизнесу хватит, чтобы понять, сколько камер ему нужно, в каких местах, какие именно модули нужно приобрести, чтобы анализируемые данные были максимально информативны, — уточнила Александра Лещева.

Системой видеонаблюдения еще год назад оснастили котокафе «Мяу» в Екатеринбурге. «Во-первых, я могу наблюдать за питомцами, находясь в любой точке земного шара. Во-вторых, мы можем посмотреть, какие животные любят доминировать, и в соответствии с этим организовать содержание котиков — чтобы не было лишних драк и доказываний, кто сильнее», — рассказывает владелица «Мяу» Дарья Полянская.

Данные с камер видеонаблюдения становятся незаменимыми при разрешении каких-то спорных ситуаций, позволяют следить за техникой безопасности и отлаживать бизнес-процессы. «Например, благодаря камерам, расположенным в зоне касс в супермаркетах, можно быстро понять, что работающие кассы не справляются с потоком, и отправить дополнительных кассиров. Таким образом магазин еще и лояльность покупателей получит — никто не любит стоять в очереди», — приводит пример Александра Лещева.

Систему видеонаблюдения можно совместить и с тепловизором — их также предлагает «Ростелеком», причем разных марок и рассчитанные на разные потоки людей.