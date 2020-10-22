«Нас учили принимать на себя ответственность и думать о благополучии и жизни людей»

Строительный факультет УПИ выпустил не один десяток талантливых руководителей уральских предприятий. В год 100-летия университета публикуем воспоминания выпускников о вузе.

В 2020 г. «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года DK.RU публикует авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Уральского института химического машиностроения «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов, топ-менеджеры Контура, а также глава «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимир Крицкий, глава компании BIOSMART Александр Дремин.

Строительный факультет УПИ (ныне Институт строительства и архитектуры УрФУ) выпустил не один десяток талантливых руководителей уральских предприятий. Его окончил и генеральный директор «ВИЗ-Стали» Станислав Ольков, который в колонке на DK.RU делится воспоминаниями о студенческих годах.

Станислав Ольков, генеральный директор «ВИЗ-Стали», кандидат технических наук:

— Выбор вуза у меня произошел «по наследству»: на строительном факультете Уральского политехнического института учились мои родители и все ближайшие родственники. Я по совету отца поступил на кафедру теплогазоснабжения и вентиляции.

Тяжело было учиться только первый год, пока адаптировался к самостоятельности. Еще был аврал в начале второго курса, так как после первого послужил в армии. После возвращения в институт сдавать «хвосты» по математике и физике помогал двоюродный брат, который учился на физтехе.

С третьего курса, когда общеобразовательные предметы сменились специальными, все встало на свои места. Профильные предметы нравились все, и практически все, в разной степени, пригодились в работе на производстве. Больше всего вдохновляла «Гидравлика и гидродинамика» в исполнении Александра Семеновича Носкова. Предмет он вел, как сказали бы сейчас, по канонам LEAN или бережливого производства — эффективно, без потерь времени и эмоций для студента.

Я с благодарностью вспоминаю своих учителей: Сисьмекова В.К, Пестрякову Т.А, Шумилова Р.Н., Комарова Е.А, Михайлишина Е.В. за человеческое участие и поддержку, за высококлассную инженерную школу, которая наряду с переданными академическими научными знаниями помогла сформировать базовые навыки инженера, исследователя, руководителя.

Студенческие годы запомнились не только учебой. На втором курсе я вступил в стройотряд «Ермак». Зимой общественно полезная работа заключалась в основном в том, чтобы выезжать с дружественными женскими отрядами на дискотеки. Эти мероприятия назывались «агитки», под них договаривались с какой-нибудь школой и всю ночь в спортзале скакали под «Любе» и «Комбинацию». Зато летом, после сессии, мы двинулись зарабатывать деньги. Строили в Кировграде станцию водоснабжения города.

Помню, пошли с товарищем в ночной наряд — топить битум для дневной смены. Развели костер, стали греть ужин: пристроили на огне банку супердефицитной в 90-е годы каши с мясом. Чтобы скоротать время стали петь песни под гитару. Ночь, костер, гитара, романтика… взрыв! Банка грохнула, как граната, разметав перловку и костер в радиусе 50 метров. Звенящая тишина и полная темнота. Спать легли голодными, но счастливыми от фейерверка и того, что остались живы.

Большая часть моей трудовой карьеры связана с ВИЗом и ВИЗ-Сталью, с металлургией. И в первые годы работы я не переставал удивляться тому, как легко полученные в УПИ теоретические знания применяются для решения сложных практических задач. Будучи строителем-теплотехником по диплому, я занимался не только отоплением и вентиляцией. Получалось успешно решать вопросы апгрейда оборудования по производству электротехнической стали и смежных процессов (обработка стоков, экология, энергоснабжение предприятия). Пригодилось всё — сопромат, механика, теплопередача, гидравлика, химия. Это окрыляло, помогало профессионально расти и зарабатывать авторитет в коллективе.

Ценность полученного в УПИ высшего образования — в базисе инженерных знаний и навыке самостоятельного решения задач.

Нас учили быть настоящими профессионалами: принимать ответственность за технические решения, которые стоят денег или могут нести риск для благополучия, жизни, здоровья людей. Строитель должен об этом помнить всегда.

Сегодня производственные традиции ВИЗа по выпуску трансформаторного проката — одного из самых наукоемких и высокотехнологичных видов металлопродукции — продолжает ВИЗ-Сталь. И если раньше на нашем заводе почти все сотрудники были выпускниками УПИ или УрГУ, то теперь основным поставщиком кадров для предприятия стал УрФУ, с которым у нас сложилось многолетнее успешное сотрудничество.

Нынешним студентам я хочу пожелать: учитесь с удовольствием, учитесь прилежно, инвестируйте в себя! И продолжайте высоко держать марку выпускника УрФУ — кузницы высококлассных специалистов с легендарной историей.