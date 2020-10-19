Лидеры Армении и Азербайджана готовы провести переговоры по Нагорному Карабаху в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. пишет ТАСС.

Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить, — сказал премьер Армении.

Решение конфликта должно опираться на компромисс, а не на капитуляцию одной из сторон, подчеркнул он, заявив. что Армения готова бороться до конца за права ее соотечественников в Нагорном Карабахе.

Алиев также заявил, что в Баку готовы к переговорам с армянской стороной в Москве:

Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат, — сказал он в интервью агентству, обвинив в обострении конфликта премьер-министра Армении.

Вооруженное противостояние между Армению и Азербайджаном в зоне карабахского конфликта началось 27 сентября: в открытии огня стороны обвиняли друг друга. Погибли сотни военнослужащих, десятки тысяч мирных жителей покинули Нагорный Карабах из-за обстрелов.

9 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время. Однако позднее стороны обвиняли друг друга в его нарушении.