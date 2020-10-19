Экс-главу атомного завода обвиняют в продаже технологии для оружия массового поражения

Экс-руководителя «Атоммашкомплекс УЭХК» в Новоуральске Тараса Крокоса обвиняют в том, что он продал технологию, которая может использоваться для изготовления оружия массового поражения. Как сообщили URA.RU в городском суде Новоуральска, слушания состоятся 11 ноября.

Речь идет о преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль).

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» образовано в процессе реструктуризации ОАО «Уральский электрохимический комбинат», одного из крупнейших в мире предприятий по обогащению урана, входящего в структуру топливной компании «ТВЕЛ» Госкорпорации «РОСАТОМ». Самостоятельным юридическим лицом предприятия является с октября 2011 г.

В 2013 г. ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» в результате открытого аукциона приобрело ООО «Управляющая компания «Ява», входившее в собственность экс-депутата Госдумы Валерия Язева, признанного банкротом. Ранее Тарас Крокос был директором УК «Ява». «Атоммашкомплекс УЭХК» он руководил до 18 ноября 2019 г. Сейчас предприятие возглавляет Сергей Сметанин.