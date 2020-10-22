«Лишние» люди: где и как переобучить сотрудников и сделать их нужными

Пандемия заставила работодателей пересмотреть численность и загрузку собственного штата сотрудников. Как быть с людьми, которых сокращать решительно не хочется?

В этом году перед бизнесами возникло много новых вызовов. Один из них — проблемы, связанные с сотрудниками. С одной стороны пандемия оставила без функциональной нагрузки часть персонала. С другой — компетенции тех, кто остался сейчас не у дел, могут быть полезными в посткоронавирусные времена.

Из сложившейся ситуации есть выход: отправить сотрудников на переобучение. Полученные новые знания помогут сотрудникам не потеряться на рынке труда, получить новые прикладные навыки и быть еще более полезными для работодателя.

В августе этого года Министерство просвещения РФ совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Worldskills Россия)» при поддержке правительства Свердловской области запустили программу профессионального обучения и дополнительного образования для сотрудников компаний. Региональным оператором по запуску и реализации данного проекта на Урале является Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.

Участие в проекте могут принять граждане, находящихся под риском сокращения. Важно отметить, что и для работодателя, который отправляет сотрудника на переобучение, и для самого сотрудника, прохождение программы будет бесплатным. Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти регистрацию на сайте express.worldskills.ru.

Слушатели смогут выбрать любую компетенцию из перечня профессий, наиболее востребованных на уральском рынке сегодня: архитектура, веб-дизайн, интернет-маркетинг, охрана труда — это лишь малый перечень того, чему можно обучиться на Worldskills .

С участниками будут работать лучшие преподаватели страны — мастера и эксперты Worldskills, владеющие передовыми педагогическими практиками. По окончании курсов будет проведен демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills, по итогам которого участникам проекта будет выдан документ о получении новой квалификации и скиллс-паспорт, подтверждающий уровень владения профессиональными навыками.

Узнать о способах обучения своего персонала можно по электронной почте marketing@copp66.ru или по телефону +7(343)-374-89-90 (доб. 320).