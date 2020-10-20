Не надо пять лет работать «в поле». Как оформить сельскую ипотеку?

Сергей Александрович, из каких источников финансируется «сельская ипотека»?

— Идея создания программы принадлежит Министерству сельского хозяйства России. Льготы прописаны в действующей программе «Комплексное развитие сельских территорий». Главная задача программы — сохранить деревни, села, поселки и улучшить жилищные условия для жителей сельских территорий. Также программа стимулирует переселение городских жителей на сельские территории. Финансируется программа из федерального бюджета. Программа рассчитана на 5 лет. Государство обязуется компенсировать Россельхозбанку ключевую ставку ЦБ по выданным кредитам.

Кто может взять «сельскую ипотеку»?

— Программа не ограничивает заемщиков дополнительными требованиями. «Сельскую ипотеку» может взять любой гражданин РФ, который хочет приобрести жилье в сельской местности. На момент оформления клиенту должно быть от 21 года и не более 65 лет. Важно иметь не менее 6 месяцев стажа на последнем (текущем) месте работы. Существует миф, что льготная ипотека доступна только сельским жителям. Но это не так. Оформить ипотечный кредит может и житель города. В условиях нет никаких ограничений ни по месту жительства, ни по месту выбора дома. Так, живя в Свердловской области, вы можете выбрать для приобретения дом, к примеру, в Краснодарском крае. Главное, чтобы он входил в список утвержденных территорий. При принятии решения по заявке Россельхозбанк будет учитывать кредитную историю заемщика, текущую долговую нагрузку и другие параметры. Но это распространяется не только на данную программу, но и на любой вид ипотечного кредита в любом финансовом учреждении. Это позволяет оградить потенциального клиента от рискованного шага — не справится с долговой нагрузкой.

Какой должен быть дом по программе «Сельская ипотека»?

— Условия льготной ипотеки предусматривают возможность приобретения жилья у частных лиц и компаний. При этом оно должно соответствовать ряду требований, таких как: приобретаемая недвижимость должна быть пригодна для проживания круглый год. Обязательно подключение к электричеству. Площадь жилья должна быть не меньше, чем установлена местными органами власти в расчете на 1 члена семьи, при этом нормы могут отличаться в различных регионах.

Какие банковские условия программы?

— Россельхозбанк предлагает «Сельскую ипотеку» от 1 месяца до 25 лет. При этом заемщик может досрочно погасить все задолженности — проценты в этом случае будут начисляться только исходя их фактического времени пользования заемными деньгами. Льготная ставка составляет 2,7% годовых, но в случае, если клиент не оформляет личное страхование, то она поднимается до 3%. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемой недвижимости. То есть ее нельзя будет подарить или продать пока не выплачен кредит. Ставка 2,7% сохраняется на весь период действия программы. Минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей. Максимальная ограничена условиями программы.

Какие документы нужно предоставить в Россельхохбанк, чтобы оформить «Сельскую ипотеку»?

— Набор документов вполне стандартный: паспорт гражданина РФ, справка о доходах (2-НДФЛ), копия трудовой книжки с печатью и подписью работодателя и т.д. О более подробных документах можно узнать у специалистов в любом нашем офисе.

Как долго оформляют «Сельскую ипотеку» в Россельхозбанке?

— Наши специалисты максимально оперативно обрабатывают все полученные заявки. Наибольший срок проверки — до 20 рабочих дней, но фактически это происходит быстрее. При одобрении ипотечной заявки ее оформление банком начинается немедленно. Положительное решение по обращению за сельской ипотекой действует ровно 60 календарных дней.

Правда ли, что для получения «Сельской ипотеки» нужно 5 лет отработать на селе?

— Это одно из самых популярных заблуждений. Многие считают, что для того, чтобы оформить этот вид ипотеки нужно некоторое количество времени отработать в деревнях или селах. Но такого условия нет. Кроме того, некоторые наши клиенты считают, что ипотеку дают только тем, у кого сельская прописка. Для приобретения жилья, заемщик может жить в любом месте, например, в Екатеринбурге. Подводя итоги выдачи сельской ипотеки за полгода можно отметить, что к нам обращаются наиболее активные граждане в возрасте от 30 до 55 лет. Это, как правило, работающие семейные пары с детьми. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин — в среднем 2,3 млн. рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет порядка 2 млн. рублей. Чаще всего предпочитают брать заём уже на готовое жилье. Присмотрев для себя дом, квартиру, коттедж или дачу — не откладывайте с приобретением, сейчас для этого самое отличное время — ставка по сельской ипотеке самая низкая, практически за всю историю. А если вам понадобится консультация специалистов, то наши сотрудники проконсультируют вас в офисах Россельхозбанка в Екатеринбурге и Свердловской области.

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