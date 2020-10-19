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Знайте всю мою подноготную, но спасите от COVID. Россияне согласны на сбор любых данных

Знайте всю мою подноготную, но спасите от COVID. Россияне согласны на сбор любых данных
Иллюстрация: pixabay.com

Большая часть сограждан готова передавать властям информацию о том, где, когда и с кем они проводят время. При этом в сохранности данных уверена только треть опрошенных.

#НОВОСТИ

Большинство россиян готовы добровольно передать свои персональные данные государству, если это поможет борьбе с коронавирусом, но только 54% признали допустимым сбор данных для цифровых пропусков, следует из совместного исследования Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, посвященном изучению социокультурных факторов инновационного развития России.

РБК, на основе данных опроса, пишет, что  большинство россиян считают допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом, а также использование правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц для обеспечения безопасности (66 и 76% опрошенных).

При этом всего 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время эпидемии, чтобы контролировать перемещения граждан. 55% респондентов считают, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у государства может быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.

Всего 30% опрошенных считают, что данные, собираемые государством, достаточно защищены. В этом уверены в основном молодые люди (18-22 года), меньше всего верят в защиту сведений россияне 46-60 лет. Чем выше образование, тем меньше люди верят в защиту данных: только 28% опрошенных с высшим образованием уверены, что данные в безопасности, среди людей со средним образованием таких 43%.

Также половина опрошенных заявили, что будут «скорее спокойно» или «абсолютно спокойно» чувствовать себя при прививке от коронавируса вакциной российского производства, в то время как c вакциной иностранного производства будет спокоен только 31%. Основной фактор, влияющий на более положительное отношение к российской вакцине, чем к иностранной, — возраст: чем старше респондент, тем лучше он относится к отечественному продукту.

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РВК и Институт национальных проектов провели телефонные опросы более 3 тыс. человек в Москве, Нижегородской и Томской областях, Пермском крае и Республике Бурятия в июле—августе этого года, а также интервью с экспертами в области регионального и инновационного развития, технологическими предпринимателями.

Напомним, в Москве пропускной режим функционировал почти месяц, с 15 апреля по 11 мая. Тогда при выходе на улицу нужно было регистрироваться в специальном приложении и указывать причину выхода из дома. Осенью, с очередным всплеском заболеваемости, власти Москвы объявили о новых правилах посещения клубов и баров. С 15 октября посетители заведений должны отсканировать при входе специальный QR-код или отправить СМС на номер 7377 — если у кого-то из посетителей заведения впоследствии выявят COVID-19, всем, кто был с ним в одно время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.

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Автор: Александра Клименко
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