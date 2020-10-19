Во Франции обезглавили учителя. После теракта из страны могут выслать сотни иностранцев

На площади Республики в Париже прошел торжественный митинг памяти Самюэля Пати, убитого 16 октября у школы в городе Конфлан-Сент-Онорин фанатиком-исламистом. Перед людьми выступил премьер-министр Жан Кастекс, он заявил: «Вы нас не испугаете. Мы — Франция». На этой же площади пять лет назад прощались с убитыми журналистами Charlie Hebdo.

Франция напугана, констатирует корреспондент «Коммерсанта» в стране Алексей Тарханов. Теракт — жестокое демонстративное убийство 47-летнего учителя истории Самюэля Пати — обсуждают повсюду. Следствие ведет прокуратура по борьбе с терроризмом, специалисты разыскивают возможных сообщников убийцы. Параллельное расследование начали журналисты, они уверены что теракт — лишь вершина айсберга, свидетельство беспрецедентного давления, которому подвергается французская школа со стороны радикального политического исламизма.

Убийце, Абдулаку Анзорову, было 18 лет. Юноша-чеченец, уроженец Москвы, беженец, сохранил российское гражданство и имел официальный вид на жительство во Франции. Его застрелили на месте преступления.

Семья молодого человека под стражей, друзья и знакомые дают показания. На данный момент установлено, что преступник был замкнутым, ничем не привлекал к себе внимание. Дядя убийцы выступил на телевидении, он заявил, что семья никак не влияла на его религиозные воззрения.

Им манипулировали, его научили, ему указали цель, — заявил родственник Абдулака.

У следствия уже есть предполагаемый «наставник» преступника. Арестован отец девочки, учившейся в классе погибшего учителя. Некий Брихим Шнима опубликовал в социальных сетях ролики, в которых заявил, что Самюэль Пати «развращал его дочь», показывая изображенного на карикатуре из Charlie Hebdo голого мужчину, да еще называя его пророком Мухаммедом. Видео распространила мечеть в Пантене, оно собрало множество негодующих откликов от единоверцев. Много жалоб было направлено в школу, Минобразования, Совет мусульман Франции и CCIF (Союз против исламофобии).

Школьное руководство пояснило Брихиму Шнима и еще нескольким родителям, что уроки гражданского общества проходят уже много лет и что преподаватель специально предложил тем детям, которые могли счесть карикатуру обидной, не смотреть на доску или выйти из класса. Пати не хотел «выделить» или «оскорбить» мусульман, а специально заботился об их чувствах. Именно это вызвало самую сильную волну ярости. Заодно обнаружилось, что «пострадавшая» 13-летняя дочь Шнима вообще не присутствовала в тот день на уроке.

Конфликт разгорелся, в сети вскоре появилось новое выступление разъяренного отца, он назвал учителя негодяем и заявил: «Этот учитель хвастался моей дочери, что он участвовал в марше в защиту Charlie. Вы любите пророка. У вас есть адрес и имя учителя, чтобы сказать «Стоп».

Именно в том посте следователи увидели призыв к расправе. Еще больше правоохранителей заинтересовала личность добровольного ментора, который помогал предполагаемому подстрекателю к убийству. Это хорошо известный полиции и разведке Франции человек, его имя давно значится в списке S — перечне людей, подозреваемых в радикализации общества. Это 61-летний Абдельхаким Сефриуи, самозваный проповедник, выходец из Марокко, антисемит и основатель пропалестинской организации «Шейх Ясин», названной в честь одного из создателей радикального движения «Хамас».

Абдельхаким Сефриуи имеет отличное образование и умеет выступать перед людьми. Специалист по информатике в прошлом, он неоднократно устраивал демонстрации, выступал против светского характера государства и образования, проклинал «капиталистов и сионистов». С воодушевлением он становился главой операций по травле неугодных с помощью социальных сетей: онлайн линчевания, которое не раз вырывалось в реальность. Некогда он был в числе совета имамов Франции, но ныне официальные мусульманские организации стараются объявить его религиозным фанатиком, который наносит ущерб истинной вере.

Сефриуи уже пытались лишить гражданства Франции (которое он получил, женившись на француженке), но суд отклонил представление префектуры департамента Сены и советы контрразведчиков. Власти страны оказались беспомощны. Слабость проявило и Министерство образования в деле с обвинениями Самюэля Пати. Никто не встал на его сторону, оказалось, учителю готовились объявить выговор и заставить его извиниться.

Сейчас политики требуют решительной поддержки школ и учителей, защиты их от исламистских атак в сети и в классах, называя систему образования одним из столпов республики.

Глава МВД Жеральд Дарманен объявил, что в ближайшее время из Франции вышлют 231 «подозрительного иностранца», но согласие на это юстиция пока не дала.

В стране звучат предложения упокоить «учителя-мученика» в парижском Пантеоне, но в то же время в сети встречаются выступления в защиту Брихима Шнима, его называют «нашим братом, находящимся под арестом и нуждающимся в помощи». Для его «спасения и поддержки» объявлен сбор средств.

Напомним, убийство произошло в минувшуюпятницу, 16 октября. Преподаватель истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин, под Парижем) Самюэль Пати был убит и обезглавлен. 18 октября вечером президент Эммануэль Макрон собрал Совет обороны для обсуждения угрозы исламизма во Франции. Политический лидер назвал убийство педагога исламистским терактом. Национальная церемония прощания с Пати состоится в ближайшую среду, 21 октября.

Один из самых громких терактов, связанных с исламизмом, произошел во Франции 5 лет назад. В сатирическом журнале Charlie Hebdo была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, вскоре после этого два мужчины ворвались в редакцию и открыли огонь по людям. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских. Вскоре после нападения в соцсетях получил распространение хэштег #JeSuisCharlie («Я — Шарли»).

Читайте также: Просто стрельба? Неизвестный открыл огонь по силовикам возле здания ФСБ на Лубянке