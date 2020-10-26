«Макфа» реализует инвестпрограмму стоимостью ₽3,8 млрд

Инвестиционную программу общей стоимостью более 3, 8 млрд руб в этом году начала «Макфа». Каковы цели программы, какие проекты включает и что получит потребитель в результате ее реализации — на DK.RU.

Технологическое развитие — в приоритете

Технологическому развитию «Макфа» уделяет пристальное внимание с первых дней становления компании. Первые крупные инвестиционные проекты были реализованы в начале 90-х: проведена модернизация цехов на челябинской производственной площадке, построен новый цех по производству макарон, не имевший аналогов в России.

Затем последовал ряд проектов по техперевооружению производства и строительство новых предприятий по всей России. «Курганский комбинат хлебопродуктов», «Свердловский хлебомакаронный комбинат», «Мишкинский КХП», «Раменский кондитер» из руин и развалин превращались в современные эффективные предприятия. В Алтайском крае был построен завод по переработке гречихи.

Инвестиционные проекты «Макфы» с самого начала контролирует ее владелец, член совета директоров Валерий Юревич. Особенно нагрузка возросла, когда в 2003 году ему были переданы акции компании, поскольку сын Михаил повторно был избран депутатом Государственной Думы, и политическая карьера не оставляла времени на управление предприятием.

Главная цель, которую поставил тогда перед трудовым коллективом Валерий Юревич — сделать бренд «Макфа» федеральным. На сегодняшний день амбициозная задача выполнена, наступило время нового этапа развития компании. Суть в том, что потенциал производственных и складских мощностей почти полностью реализован, и назрел вопрос об их расширении. Поэтому была разработана инвестиционная программа, включающая три проекта, бюджет которой составил в общей сложности более 3,8 млрд рублей.

Новая качественная ступень логистики

Строительство логистического комплекса стоимостью 1,6 млрд рублей — одна из стратегических задач компании. Комплекс обещает стать самым крупным и технически продвинутым объектом в сфере пищевой промышленности на Южном Урале.

«Макфа» — один из российских лидеров по изготовлению и продаже макаронных изделий, муки и круп, поставляющий продукцию во все регионы страны, а также на международный рынок, — рассказывает Валерий Юревич. — Именно поэтому нам необходим комплекс, который будет удовлетворять потребности развивающегося бизнеса и выведет логистику на новую качественную ступень.Ставка сделана на инженерную эксклюзивность проекта, широкое применение IT-технологий.

Принципиальное отличие будущего логистического центра от обычных складских комплексов — максимальный уровень автоматизации и роботизации процессов. В комплексе будут работать самые современные и высокоточные технологии хранения и распределения продукции. Это позволит производить одновременную отгрузку 10 автомобилей и 5 железнодорожных вагонов.

На сегодняшний день завершается стадия проектирования комплекса. В ближайшее время рядом с основной производственной площадкой возле поселка Рощино Сосновского района Челябинской области развернется первый этап строительства. На нем будут задействованы подрядчики из Челябинской области — специализированные строительно-монтажные организации. Поставщиком оборудования выступит компания Stöcklin Logistik AG (Швейцария). Планируемый срок завершения инвестпроекта — конец 2021 года.

Обеспечивать продовольственную безопасность страны

Осенью 2021 года планируется завершить инвестиционный проект по установке двух линий по производству короткорезанных макаронных изделий. Объем инвестиций составит более 1,7 млрд рублей.

Запуск линий позволит полностью удовлетворить спрос, который есть сейчас и начать работать на увеличение производства. Наращивание объема выпуска продукции произойдет на 25% или на четыре тысячи тонн ежемесячно. На новых линиях будут производить наиболее востребованные форматы макаронных изделий: ракушки, улитки, витки и другие.

Кроме того, установка линий призвана улучшить и без того высокое качество продукции «Макфа»: производители оборудования Buhler (Швейцария) и Fava (Италия) спроектировали производственные линии с дополнительными характеристиками под запрос компании.

Наша задача обеспечивать продовольственную безопасность страны, — говорит Валерий Юревич. — И, к слову, период пандемии показал, насколько востребована продукция «Макфа» у потребителя, подтвердил важность и необходимость реализации инвестиционных проектов.

Твердая пшеница — основа качества

«Макфа» — одна из немногих российских компаний, у которых есть собственная мельница именно для переработки твердых сортов пшеницы. 500 млн рублей составят вложения в инвестиционный проект по установке еще одной мельницы для переработки твердой пшеницы. Новая мельница OCRIM производительностью 250 тонн в сутки будет смонтирована к осени 2021 года в дополнение к действующему оборудованию в мельничном комплексе на Рощинской производственной площадке. Это позволит сохранять стабильно высокое качество продукции и удерживать лидерские позиции на рынке, так как «Макфа» использует крупку высокого качества. А чтобы ее получить — нужно перерабатывать зерно на современном оборудовании.

Работать на перспективу

Инвестиционная программа «Макфы» реализуется за счет собственных и кредитных средств. Кроме того, активно используются меры государственной поддержки. На уровне федерального и регионального Министерств сельского хозяйства предлагаются выгодные программы льготного кредитования, нацеленные на развитие агропромышленного комплекса России.