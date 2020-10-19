Суд отказался взыскивать в пользу беглого уральского бизнесмена 32,3 млн рублей

Свердловский арбитражный суд отклонил иск Александра Борноволокова, финансового управляющего бывшего генерального директора и совладельца страховой компании «Экспресс-Гарант» Александра Хромакова, признанного банкротом. Последний потребовал взыскать с соучредителей ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах» 32,3 млн руб. В эту сумму финуправляющий оценил убытки, причиненные уменьшением в октябре 2018 г. уставного капитала ООО «Екатеринбург-Инвестстрах» с 40 млн руб. до 50 тыс. руб. В итоге уменьшилась и номинальная стоимость доли в размере 82% Александра Хромакова в ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах».

В марте 2019 г. суд признал бывшего гендиректора «Экспресс-Гаранта» Александра Хромакова (также в СМИ указывается, что он является совладельцем страховой компании «Екатеринбург») банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. В рамках процедуры банкротства финансовый управляющий Александр Борноволоков и предъявил требования о взыскании 32,3 млн руб. убытков с соучредителей ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах» Гульшат Чухно, Дениса Ахтариева, Натальи Заиченко и Юлии Шаталовой.

По данным портала «За честный бизнес», ООО «Екатеринбург-Инвестстрах» было создано в 2005 г. В компании четыре участника — Александр Хромаков (82%), Наталья Заиченко (6%), Гульшат Чухно (4%) и Юлия Шаталова (4%). В 2018 и 2019 гг. у компании не было доходов. При этом Гульшат Чухно является гендиректором, а Юлия Шаталова — главным бухгалтером ООО Страховая компания «Екатеринбург». Учредителем ООО Страховая компания «Екатеринбург» является АО «Девятый дом», 99% акций в котором принадлежит Татьяне Григорьевой, а 1% АО «Управляющая финансовая компания».

Как указал в суде финуправляющий Александра Хромакова, решение об уменьшении уставного капитала ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах» с 40 млн руб. до 50 тыс. руб. его участники приняли на общем собрании в июне 2018 г. Оно было принято без согласия Александра Хромакова и является «сомнительным», поскольку принято за месяц до возбуждения в суде дела о банкротстве Хромакова.

Однако суд пришел к выводу, что на общем собрании Александра Хромакова представляла по нотариальной доверенности его супруга Юлия. При этом правовым основанием для снижения размера уставного капитала стал тот факт, что в течение более чем трех лет до принятия решения чистые активы ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах» были меньше уставного капитала. Кроме того, за год до принятия решения Наталья Новоселова вышла из состава участников ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах», и возникла обязанность по погашению ее доли в размере 5%.

По сути, истец полагает, что была искусственно уменьшена доля Александра Хромакова, что и расценивается им как убытки, причиненные ответчиками. Однако такая позиция документально истцом не подтверждена. Уставный капитал ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах» не был обеспечен соответствующими активами, — говорится в решении суда.

В итоге суд отклонил иск Александра Борноволокова, обязав его также компенсировать 184,4 тыс. руб. госпошлины.

Екатеринбургский адвокат Андрей Саунин считает, что финуправляющий банкрота не доказал наличие убытков и то, что уменьшение уставного капитала было направлено на причинение убытков третьим лицам.

Решением участников были оставлены пропорции распределения долей в уставном капитале между участниками ООО «Екатеринбург-ИнвестСтрах». Таким образом, доля Александра Хромакова не была уменьшена. При реализации доли банкрота на конкурсных торгах применяется отчет рыночной стоимости такой доли, а не ее номинальная стоимость. Поэтому иск финансового управляющего оценивают как несостоятельный и по факту он причинил ущерб кредиторам на суммы взысканной государственной пошлины в размере более 180 тыс. руб. На месте финансового управляющего нужно разбираться в том, совершены ли какие-либо сделки по выводу активов из общества. И оспаривать такие сделки, если они были совершены, — считает адвокат.

Добавим, что российские правоохранители пытаются найти самого Александра Хромакова. Весной 2020 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Грузии, где предположительно скрывается Александр Хромаков, запрос о его выдаче. В 2009 г. в отношении него в Екатеринбурге было возбуждено несколько уголовных дел. А когда 2015 г. он не явился на очередное заседание суда, его объявили в розыск. В марте 2016 г. Кировский районный суд Екатеринбурга заочно приговорил Хромакова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинениям в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Ему также вменяли ч.1 ст.174.1 УК РФ («Легализация средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), но на момент рассмотрения дела судом срок давности по ней истек.

По версии следствия, в период с 2007-2008 гг. Хромаков, находясь в должности генерального директора «Экспресс Гарант», похитил денежные средства компании, заключив фиктивный договор со своей родственницей, по которому ей было необоснованно начислено и выплачено вознаграждение в размере около 1,5 млн руб. Кроме того, следствие считает, что с ноября по декабрь 2008 г. Александр Хромаков похитил более 99,2 млн руб. путем приобретения на средства компании 18,7 тыс. бездокументарных ценных бумаг по завышенной цене. Затем 86 млн руб. были им легализованы.