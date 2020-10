Иностранные компании посетовали на частое изменение законов в России

К таким выводам пришли международные компании, работающие в России, пишет РБК со ссылкой на ежегодный опрос иностранного бизнеса, проведенного компанией EY в августе–сентябре. Всего в нем участвовали 62 компании. Половина респондентов указали, что постоянные изменения в законодательстве снижают привлекательность инвестиций в Россию.

39% опрошенных назвали проблемой и высокие административные барьеры, 34% опрошенных указали, что законодательство не соответствует сложившимся условиям. 31% респондентов отметили, что законы трактуются и применяются выборочно, еще 15% назвали недостатком очень короткие переходные периоды для регулирования или вовсе их отсутствие.

Так, среди негативных примеров изменения регуляторной среды иностранный бизнес назвал введение обязательной маркировки товаров, постоянное изменение финансовых правил рынка, отсутствие долгосрочных и стабильных правил налогообложения в нефтегазовой отрасли, слабый прогресс в сфере защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике. Впрочем, есть и позитивные примеры: регуляторная гильотина, внедрение специального налогового режима для самозанятых, внедрение мер поддержки несырьевого экспорта, а также разработка законодательства для защиты капиталовложений.

Несмотря на высокие административные барьеры, 92% компаний-участников исследования называют Россию одним из своих стратегических рынков, 53% опрошенных намерены расширять свое присутствие в стране в ближайшем будущем. Развивать бизнес здесь готовы прежде всего азиатские компании и компании из сфер энергетики и добычи природных ресурсов. При этом такая же доля компаний не планируют проводить экспансию в регионы, а те, кто все же намерен это делать, считают самыми перспективными регионами Татарстан, Краснодарский край и Хабаровский край.

Больше всего среди участников опроса американских компаний: 3M Co, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co, Exxon Mobil. Среди других крупных компаний, в том числе входящих в Консультативный совета по иностранным инвестициям в России — BP, Royal Dutch Shell, Nestle, Siemens.