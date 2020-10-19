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Иностранные компании посетовали на частое изменение законов в России

Иностранные компании посетовали на частое изменение законов в России
Автор фото: Marco Arment. Иллюстрация: Flickr.com

Постоянные изменения законодательства, его несоответствие сложившимся условиям и избирательное применение законов — одни из главных проблем правового поля для зарубежного бизнеса.

#НОВОСТИ

К таким выводам пришли международные компании, работающие в России, пишет РБК со ссылкой на ежегодный опрос иностранного бизнеса, проведенного компанией EY в августе–сентябре. Всего в нем участвовали 62 компании. Половина респондентов указали, что постоянные изменения в законодательстве снижают привлекательность инвестиций в Россию. 

39% опрошенных назвали проблемой и высокие административные барьеры, 34% опрошенных указали, что законодательство не соответствует сложившимся условиям. 31% респондентов отметили, что законы трактуются и применяются выборочно, еще 15% назвали недостатком очень короткие переходные периоды для регулирования или вовсе их отсутствие.

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Так, среди негативных примеров изменения регуляторной среды иностранный бизнес назвал введение обязательной маркировки товаров, постоянное изменение финансовых правил рынка, отсутствие долгосрочных и стабильных правил налогообложения в нефтегазовой отрасли, слабый прогресс в сфере защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике. Впрочем, есть и позитивные примеры: регуляторная гильотина, внедрение специального налогового режима для самозанятых, внедрение мер поддержки несырьевого экспорта, а также разработка законодательства для защиты капиталовложений.

Несмотря на высокие административные барьеры, 92% компаний-участников исследования называют Россию одним из своих стратегических рынков, 53% опрошенных намерены расширять свое присутствие в стране в ближайшем будущем. Развивать бизнес здесь готовы прежде всего азиатские компании и компании из сфер энергетики и добычи природных ресурсов. При этом такая же доля компаний не планируют проводить экспансию в регионы, а те, кто все же намерен это делать, считают самыми перспективными регионами Татарстан, Краснодарский край и Хабаровский край. 

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Больше всего среди участников опроса американских компаний: 3M Co, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co, Exxon Mobil. Среди других крупных компаний, в том числе входящих в Консультативный совета по иностранным инвестициям в России — BP, Royal Dutch Shell, Nestle, Siemens

Автор: Андрей Пермяков
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