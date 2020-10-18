Чтобы бензин не обанкротил. РЕЙТИНГ машин, заправлять которые не накладно для бюджета

Одна из самых затратных статей для автомобилистов — оплата топлива. Чем реже машина требует заправки, тем лучше. Какие машины в плане расхода топлива самые экономные? Эксперты «Российской газеты» выбрали самые экономичные машины из тех, которые официально продаются на территории Российской Федерации.

1 место. Kia Picanto

У машины литровый двигатель на 67 лошадиных сил и пятиступенчатая коробка передач. Средний расход горючего достигает 4,4 литра на сто километров пути.

2. Ravon R2

Машина с двигателем на 1,25 листра и 85 лошадиными силами, функционирует с гидромеханическим «автоматом». На 100 км хэтчбэк затрачивает 6,2 литра топлива.

3. Lada Granta

У машины двигатель на 106 лошадиных сил и «робот» AMT. На сто километров пути требуется 6,5 литра горючего.

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В рейтинг также попали Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В зависимости от сочетания КПП и силовой установки в среднем эти машины «съедают» 4,8 - 8 литров топлива на 100 км.

Среди кроссоверов по экономичности в рамках отечественного авторынка первую позицию занимает Creta Hyundai. Переднеприводная модификация с 1,6-литровой установкой на 123 лошадиные силы и 6-ступенчатой МКПП в среднем потребляет 7 литров горючего на 100 километров пути.