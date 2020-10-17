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«Цена карантина». Четыре региона УрФО вошли в топ-10 наиболее пострадавших от пандемии

«Цена карантина». Четыре региона УрФО вошли в топ-10 наиболее пострадавших от пандемии
Иллюстрация: pixabay.com

Работающее население России недосчиталось во втором квартале 2020 г. 841 млрд руб. доходов. Наибольшие потери понесли в том числе жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО.

#КОРОНАКРИЗИС#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

«Национальные кредитные рейтинги» представили исследование «Цена карантина», в котором проанализировали снижение фонда оплаты труда (ФОТ) в разных регионах России в период пандемии коронавируса.

В топ-10 наиболее пострадавших от пандемии регионов попали три субъекта, входящих в УрФО: шестое место — Челябинская область (снижение на 22,4 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года), седьмое место — Свердловская область (минус 21 млрд руб.) и девятое место — Ханты-Мансийский автономный округ (минус 18,3 млрд руб.).

Замыкает десятку еще один регион Большого Урала — Пермский край (минус 17 млрд руб.).

Наибольшие потери понесли Москва (минус 243 млрд руб.), Санкт-Петербург (минус 69,8 млрд руб.) и Московская область (минус 65,4 млрд руб.).

В процентном соотношении от фонда оплаты труда одним из наиболее пострадавших регионов стала Тюменская область (пятое место в процентном рейтинге). Здесь ФОТ снизился на 11% относительно прошлогоднего уровня.

Cокращение ФОТ произошло не из-за увольнений, а в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели, делают выводы аналитики.

«Цена карантина». Четыре региона УрФО вошли в топ-10 наиболее пострадавших от пандемии 1

В целом работающее население России недосчиталось во втором квартале 2020 г. 841 млрд руб. доходов, что соответствует 16 млн среднемесячных зарплат, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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