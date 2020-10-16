Областное правительство снова попробует привлечь деньги банков. На этот раз 13 млрд

Министерство финансов Свердловской области вновь объявило аукционы на открытие кредитных линий в банках. По данным портала госзакупок, речь идет о семи конкурсах на общую сумму 13 млрд руб. Власти рассчитывают получить займы на 370 дней по ставке 5,25% годовых. Аукционы назначены на 28 октября. Деньги нужны для «частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств региона».

Как сообщал DK.RU, в сентябре областной Минфин объявлял 36 аукционов на сумму в 36 млрд руб. Однако на них не заявился ни один банк.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко комментировала тогда, что условия непривлекательны для банков, поэтому региону придется искать другие способы займа. Скорее всего, речь идет об облигационном займе: в августе региональный минфин также через госзакупки искал финансовые организации, которые помогут разместить заем на 28 млрд руб.

По официальным данным на 1 сентября 2020 г., госдолг Свердловской области составлял 95,2 млрд руб. — это почти 40% всего бюджета области (273,4 млрд руб.). Отметим, до 25 ноября регион должен вернуть бюджетный кредит на 15 млрд руб., который получил от федеральных властей по ставке 0,1% годовых. Это может привести к увеличению долговой нагрузки на регион.

Правительство Свердловской области уже обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. Они оцениваются в 64 млрд руб.