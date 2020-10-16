Две туристические ассоциации обменялись взаимными обвинениями. Кто прав, решит суд

Центр развития туризма Свердловской области (структура областного Правительства, курируется Министерством инвестиций и развития) подал в суд на главу Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. Как сообщила глава центра Эльмира Туканова, иск связан с необоснованными обвинениями в неэффективности.

Иск в свердловский арбитраж подан 12 октября. К данному моменту заявление еще не принято к производству.

Михаил Анатольевич необоснованно обвиняет центр развития туризма Свердловской области и меня, как руководителя. В последних публикациях относительно нашего учреждения в СМИ он позволил себе необоснованные обвинения в растратах госсредств и неэффективной деятельности. Иск касается не меня как физического лица. Он о защите достоинства региона, правительства, центра развития туризма. Я считаю, что человек не может себе позволять подобные высказывания, поскольку он не обладает фактами, а выдает информацию за правду, — отметила Туканова (здесь и далее — цитаты по Ura.ru).

Ранее центр уже судился с Мальцевым из-за его высказываний и выиграл дело, добавила она.

Сам Михаил Мальцев заявил, что за последние годы на Уральскую ассоциацию туризма и на него лично «осуществлялись различные попытки оказать давление». Представлять его интересы в суде будет юрист ассоциации.

За последний месяц Центр развития туризма Свердловской области как минимум дважды критиковался в СМИ. Сначала стало известно о том, что директор турфирмы «Бон-Вояж» Ирина Лисецкая инициировала обращение турсообщества в областное правительство с просьбой провести аттестацию на предмет профпригодности ряда чиновников, в частности, руководителя центра Эльмиры Тукановой. Обращение подписали более сотни предпринимателей. Поводом стала «отписка» в ответ на крик о помощи представителей отрасли. Как писал ЕАН, бизнесмены просили вернуть налоги, уплаченные за 2019 г., признать последствия неисполнения договорных отношений форс-мажором, заморозить кредиты и организовать встречу с чиновниками.

Вторая публикация вышла в издании Znak.com. В ней сообщалось, что Центр развития туризма Свердловской области во время коронавирусного кризиса заключил контракты на 21 млн руб. для презентации туристического потенциала региона. Минимум три из этих выставок были отменены из-за пандемии COVID-19. При этом большую часть контрактов получает одна и та же фирма из Екатеринбурга. Именно в этой публикации Михаил Мальцев поделился мнением, что работа центра неэффективна, а сомнительные закупки негативно влияют на имидж Свердловской области.

Будет ли структура правительства судиться и со СМИ, не сообщается.

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