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Весенний карантин не помеха праздникам. В 2021 году россиян ждет 29 праздничных выходных

Весенний карантин не помеха праздникам. В 2021 году россиян ждет 29 праздничных выходных
Иллюстрация: pixabay.com

Новогодние каникулы на этот раз стартуют уже 31 декабря, этот день официально объявлен правительством выходным. На работу страна выйдет 11 января. ГРАФИК выходных в 2021 году.

#НОВОСТИ

Правительство утвердило график нерабочих праздничных дней на 2021 год. Конец 2020 года — 31 декабря — на этот раз будет официальным выходным. Всего в следующем году у россиян будет 29 праздничных выходных (в 2020 году таких дней было 26).

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, 31 декабря будет выходным за счет переноса с 3 января, воскресенья. Также перенесен выходной с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Еще одну нерабочую субботу, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. 

Как будут отдыхать россияне в 2021 году:

  • с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье);
  • с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник);
  • с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник); 
  • с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник); 
  • с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

Напомним, в 2020 году в России помимо нерабочих праздничных дней нерабочим был период с 28 марта по 12 мая, Владимир Путин объявил его таковым из-за распространения коронавируса в России.

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Автор: Александра Клименко
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