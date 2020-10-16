Весенний карантин не помеха праздникам. В 2021 году россиян ждет 29 праздничных выходных

Правительство утвердило график нерабочих праздничных дней на 2021 год. Конец 2020 года — 31 декабря — на этот раз будет официальным выходным. Всего в следующем году у россиян будет 29 праздничных выходных (в 2020 году таких дней было 26).

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, 31 декабря будет выходным за счет переноса с 3 января, воскресенья. Также перенесен выходной с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Еще одну нерабочую субботу, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля.

Как будут отдыхать россияне в 2021 году:

с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье);

с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник);

с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник);

с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник);

с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник);

с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник);

с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

Напомним, в 2020 году в России помимо нерабочих праздничных дней нерабочим был период с 28 марта по 12 мая, Владимир Путин объявил его таковым из-за распространения коронавируса в России.

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