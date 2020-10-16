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Убыль населения России ускорится в 11 раз. Число россиян будет сокращаться еще четыре года

Убыль населения России ускорится в 11 раз. Число россиян будет сокращаться еще четыре года
Автор фото: Evgeniy Isaev. Иллюстрация: Wikimedia.org

В этом году население страны уменьшится вдвое сильнее, чем ожидалось ранее, а всего до 2024 г. может сократиться на 1,2 млн человек.

#НОВОСТИ

Правительство вдвое ухудшило демографический прогноз на 2020 г.: население России сократится на 352,5 тыс. человек по итогам года. Об этом говорится в октябрьской редакции проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., его опубликовал Telegram-канал «Майский указ» и подтвердили РБК и «Известия». 

Ранее ожидалось, что в этом году убыль населения составит 158 тыс. человек, а с 2022 г. начнется прирост. Сейчас же скорость сокращения общего числа граждан вырастет в 11 раз по сравнению с 2019 г.: с 32,1 тыс. человек до 352.5 тыс. Население России будет сокращаться до 2024 г. ежегодно и всего может уменьшиться на 1,2 млн человек. 

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Прогноз ухудшился и из-за демографической ямы в 90-е, и из-за пандемии коронавируса, которая повлекла за собой закрытие границ и отток мигрантов. 

Прогноз выглядит реалистичным — впервые официальные оценки не кажутся успокаивающими, указывает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина

Кроме того, следствием пандемии станет отсутствие роста ожидаемой продолжительности жизни в России, говорит замдиректора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. Свидетельствовать о том, что страна справилась с пандемией, будет сохранение показателя на уровне 2019 г. — 73,3 года.
Доработка проекта единого плана по достижению национальных целей развития продолжается. В ней принимают участие федеральные ведомства и регионы. Содержание проекта плана еще будет корректироваться, а цифры — уточняться, — заявили в Минэкономразвития.
Автор: Андрей Пермяков
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