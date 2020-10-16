«ВСМПО-Ависма» переведет на удаленный режим работы каждого двадцатого сотрудника

В рамках комплексной программы по профилактике коронавирусной инфекции корпорация «ВСМПО-Ависма» планирует в ближайшее время перевести на режим удаленной работы не менее 1 тыс. человек в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край).

Идет активная работа по созданию удобной ИТ-среды для сотрудников, которые могут работать удаленно. Удаленный режим работы коснется, прежде всего, офисных сотрудников. Их заработная плата не изменится, — отметил заместитель генерального директора «ВСМПО-Ависма» по связям с общественностью Алексей Рябов.

Сейчас на предприятии действует масочный режим. Во избежание скопления большого количества людей на входе изменили время начала и окончания рабочих смен. Плановые совещания уже сейчас проводятся с использованиям онлайн-платформ, подчеркнул Рябов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал всем работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. С начала октября заболеваемость COVID-19 снова стала расти, ежедневно в регионе заболевает более 200 человек.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

С начала года «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов были заморожены или отменены. Весной корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников (всего на предприятии задействовано более 20 тыс. человек). Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную анти-кризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.

Как следует из отчетности компании, по итогам 2020 г. в корпорации ожидают снижения объемов производства на 24% и прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли до уровня 2019 г. в течение 2021-2022 гг. Для рефинансированих текущих кредитов и поддержки деятельности в период экономического спада акционеры «ВСМПО-Ависма» приняли решение выйти на публичный рынок. На Московской Бирже будут размещены облигации компании на 40 млрд руб.

Ранее совет директоров предприятия решил не выплачивать дивиденды за 2019 г.

Параллельно с этим на «ВСМПО-Ависма» поменялся руководитель: в июле на пост генерального директора был назначен Сергей Степанов. Прошлый руководитель, Михаил Воеводин, может стать фигурантом уголовного дела из-за финансовых махинаций. Известно, что дело заведено в начале августа по инициативе акционеров. Ранее DK.RU публиковал две версии происходящего на предприятии.

В середине сентября свердловский Арбитражный суд принял к рассмотрению иск к Воеводину на 4 млрд руб.