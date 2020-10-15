Суд принял решение по поселку таунхаусов в Екатеринбурге, замороженному в 2018 году

Свердловский арбитражный суд обязал ЖСК «Симеоновские усадьбы», ЖСК «Симеоновские усадьбы 1», ЖСК «Симеоновские усадьбы 2», ЖСК «Симеоновские усадьбы 3» и ЖСК «Симеоновские усадьбы 4» вернуть ООО «Гольф Парк» права аренды на участки, на которых начиналось строительство одноименного поселка таунхаусов. Решение суда еще не вступило в законную силу.

У истоков строительства поселка «Симеоновские усадьбы» на Широкой Речке стоял бизнесмен Ришад Гаджиев, который в 2014 г. расстрелял из пневматического оружия на одной из автобусных остановок Екатеринбурга двух сотрудников Уральского отделения РАН. Один из ученых погиб. А Ришада Гаджиева суд в 2016 г. приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Ришад Гаджиев являлся совладельцем ООО СМУ «Универсал», которому принадлежит 80% в ООО «Гольф Парк». В 2015 г. между владельцами ООО «Гольф Парк» разгорелся корпоративный конфликт. Вначале компания переуступила права аренды на пять участков Руслану Соколову (ему принадлежат 25% в ООО «Строительная компания 22 ВЕК», которое владеет 20% ООО «Гольф Парк») и Антону Чибиреву. Те, в свою очередь, в феврале 2016 г. внесли права аренды участков в уставный капитал ООО «Симеоновские усадьбы». А в августе 2017 г. ООО «Симеоновские усадьбы» передало участки пяти ЖСК «Симеоновские усадьбы». На участках началось строительство таунхаусов.

Однако в сентябре 2018 г. ООО СМУ «Универсал» потребовало в суде признать сделки по отчуждению ООО «Гольф Парк» прав аренды на спорные участки и последующие сделки с участками незаконными. Разбирательства в суде длились два года, была проведена комплексная судебно-почерковедческая и судебно-техническая экспертиза представленных доказательств.

В частности, часть документов суд счет фальсификацией, исключение ООО СМУ «Универсал» из состава участников ООО «Гольф Парк» — незаконным. Суд признал, что в ООО «Гольф Парк» директор был сменен по поддельной доверенности, выданной от имени находившегося под следствием директора ООО СМУ «Универсал» Ришада Гаджиева, а затем и сам Гаджиев был смещен со своей должности незаконно. Именно после смены директора и были последовательно проведены сделки по передаче прав аренды на спорные участки по заниженной стоимости — по 10 тыс. руб. за участок.

Цепочка последовательных сделок через промежуточных аффилированных арендаторов прикрывает отчуждение прав аренды от ООО «Гольф Парк» в адрес конечных приобретателей — жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) <…> Все лица, участвовавшие в цепочке сделок на момент их совершения, не могли не знать об убыточности сделок и отсутствии экономической целесообразности в их заключении. Данные сделки причиняют ущерб первоначальному правообладателю ООО «Гольф парк» <…> Все сделки цепочек, свершенные между сторонами, не имели экономического смысла, были совершены со злоупотреблением правом, в обход закона с противоправной целью, — говорится в решении суда, которое изложено на 66 страницах.

В итоге суд признал сделки недействительными и обязал пять ЖСК «Симеоновские усадьбы» вернуть участки ООО «Гольф Парк». Напомним, 80% в ООО «Гольф Парк» принадлежит ООО СМУ «Универсал». Согласно данным портала «За честный бизнес», с 2019 г. учредителями ООО СМУ «Универсал» являются ООО «Центральный акцизный склад» (50%) и Корпорация «Маяк» (50%), юридический адрес ООО «Гольф Парк», СМУ «Универсал» и «Маяка» совпадает.

В корпорации «Маяк» DK.RU на момент подготовки публикации не смогли пояснить дальнейшую судьбу данного поселка таунхаусов. В 2018 г. представитель корпорации говорил изданию Znak.com, что дома планируется достроить.

По мнению екатеринбургского адвоката Андрея Саунина, в подобных ситуациях потерпевшими остаются пайщики, которые вложились деньгами в строительство жилья.

В региональном минстрое DK.RU сообщили, что ни у них, ни у Департамента государственного жилищного и строительного надзора нет информации о пострадавших покупателях таунхаусов в данном поселке: в надзоре объекты не были, об обманутых пайщиках не заявлялось, в проблемные объекты дома тоже не записаны.

Также, по мнению Андрея Саунина, вызывает вопросы ситуация, когда по поддельной доверенности, выданной от имени находившегося под следствием директора ООО СМУ «Универсал» Ришада Гаджиева, был сменен директор в ООО «Гольф Парк»: